PJ realiza buscas na Câmara de Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quinta-feira, 8 de janeiro, buscas na Câmara Municipal de Setúbal. As diligências visam a presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, avança o jornal Público. Estarão em causa os crimes de prevaricação, tráfico de influência, corrupção e abuso de poder. A autarca poderá ser constituída arguida, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal regional de Évora, adianta o jornal, dando conta que o que está em causa é o facto de, alegadamente, Maria das Dores Meira, ter recebido cerca de 35 mil euros em ajudas de custo. Os factos em investigação terão ocorrido no último mandato de Dores Meira à frente da autarquia (entre 2017 e 2021) e dizem respeito a ajudas de custo por ter usado a viatura particular em deslocações de serviço referentes a 98.500 quilómetros. Indica, no entanto, o Público que, neste período, as duas viaturas da autarca não percorreram mais de mil quilómetros, tendo em conta as inspeções periódicas dos veículos. Estão ainda sob suspeitas viagens efetuadas pela autarca e gastos realizados com dois cartões de crédito. Como o DN noticiou, em setembro do ano passado, a realização de uma auditoria externa apontou para a acumulação indevida de ajudas de custo com despesas pagas por cartão de crédito, utilização de verbas municipais para fins de natureza pessoal ou recreativa, e ausência de justificativos para vários movimentos bancários a Dores Meira, na altura candidata independente, com apoio do PSD e do CDS, às autárquicas, eleições que acabaria por vencer. A auditoria foi entregue a 11 de setembro e enviada pela Câmara de Setúbal à Inspeção-Geral de Finanças e também à Polícia Judiciária, que terá pedido o documento ao tomar conhecimento da sua existência, através de uma notícia da TVI.Segundo o relatório da auditoria externa - que visou movimentos dos cartões de crédito da Câmara de Setúbal, pagamentos de ajudas de custo e extratos de portagens rodoviárias, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de outubro de 2021 - terá havido duplicação no pagamento de ajudas de custo. Maria das Dores Meira, na altura candidata às autárquicas, anunciou que iria processar o executivo camarário e os autores da auditoria, tendo considerado que o documento continha "falhas técnicas graves" e "extrapolações". Eleita três vezes como presidente da Câmara de Setúbal pela CDU, nas autárquicas de 2009, 2013 e 2017, Dores Meira está a cumprir um quarto mandato como independente. Em atualização