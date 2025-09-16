Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Martins não terá a prática de utilizar cartões de crédito da autarquia.
André Martins não terá a prática de utilizar cartões de crédito da autarquia. Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Auditoria à Câmara de Setúbal não avaliou o atual mandato apesar de o caderno de encargos o prever

Documento indica duplicação das ajudas de custo pagas a Maria das Dores Meira. Mas limita-se ao último mandato da ex-presidente, apesar da indicação para fazer a análise até outubro de 2024.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Polícia Judiciária
Eleições autárquicas de 2025
Inspeção-Geral das Finanças
Auditoria
André Martins
Maria das Dores Meira
edição impressa
Câmara de Setúbal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt