PJ realiza buscas na Câmara de Aveiro por suspeitas de prevaricação e violação de regras urbanísticas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira, 9 de janeiro, buscas na Câmara Municipal de Aveiro por "eventual prática de crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas", no âmbito de um inquérito que está a ser tutelado pelo DIAP Regional do Porto."Estão em causa decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território", refere a PJ em comunicado enviado às redações.De acordo com o JN, a investigação visa o plano de pormenor para a área urbana da zona do Cais do Paraíso, para onde foi projetada a construção de um hotel.As buscas visaram a "recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação"."A PJ prosseguirá a investigação, procedendo à análise da prova entretanto recolhida, de natureza documental e digital, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito", esclarece a polícia de investigação criminal.