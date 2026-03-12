PJ realiza buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira, 12 de março, buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por "fortes suspeitas da prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem".Na operação “Rigor Mortis”, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ também realizou 10 buscas domiciliárias, no âmbito de uma investigação que foi desencadeada "após a denúncia de que funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem os corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que o levantamento dos corpos fosse efetuado de forma mais célere".A PJ explica, em comunicado, que "no decurso das buscas, na qual participou um juiz e um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos elementos probatórios relevantes para a investigação, que serão agora objeto de análise" num inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa.