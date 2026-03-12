PJ realiza buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria
PJ realiza buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria

Funcionários da casa mortuária são suspeitos de receberem dinheiro de diversas agências funerárias para prepararem os corpos, de modo a acelerar levantamento dos mesmos, de acordo com a PJ.
A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira, 12 de março, buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por "fortes suspeitas da prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem".

Na operação “Rigor Mortis”, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ também realizou 10 buscas domiciliárias, no âmbito de uma investigação que foi desencadeada "após a denúncia de que funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem os corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que o levantamento dos corpos fosse efetuado de forma mais célere".

A PJ explica, em comunicado, que "no decurso das buscas, na qual participou um juiz e um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos elementos probatórios relevantes para a investigação, que serão agora objeto de análise" num inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa.

