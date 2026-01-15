PJ pede ajuda à população da Madeira para identificar cadáver

A Polícia Judiciária (PJ) faz esta quinta-feira, 15 de janeiro, um pedido de ajuda à população do arquipélago da Madeira para identificar um cadáver de um homem "em avançado estado de decomposição". O corpo foi encontrado a 4 de julho de 2025, junto a uma cascata, na Levada Nova dos Canhas, Calheta, não tendo sido ainda possível o reconhecimento facial.Há, no entanto, alguns dados que podem ajudar à identificação, conforme refere a PJ no apelo, divulgado nas redes sociais, nomeadamente o facto de o corpo, de estatura aproximada de 1,80m e um peso estimado de 60 kg, ostentar "várias tatuagens distribuídas pelo corpo", sendo de "particular relevância a existência de uma inscrição redigida em língua romena: “Dacã pentru a trãi trebuie sã te tarãsti, ridicã-te si movi!”.Esta polícia indica ainda que o cadáver tem mais três tatuagens, "uma na região do antebraço direito com um escaravelho, outra na região umbilical com uma imagem tribal de um lobo a uivar e uma terceira gravada na região do antebraço esquerdo com uma imagem tribal que representará uma silhueta feminina".Caso haja alguém que consiga reconhecer as tatuagens e a identidade do cadáver, as autoridades pedem que se entre em contacto com o piquete da Polícia Judiciária da Madeira pelo telefone 291 220 800 ou através do email: chefepiquetefu@pj.pt .PJ pede ajuda à população da Grande Lisboa para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais