PJ pede ajuda à população da Grande Lisboa para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) lançou esta sexta-feira, 7 de novembro, um apelo à população da Área Metropolitana de Lisboa para tentar encontrar os pais do bebé que foi deixado na estação de tratamento do papelão da Tratolixo, empresa de Tratamento de Resíduos Sólidos, em Trajouce, Cascais. O cadáver do bebé foi encontrado a 1 de agosto de 2024. O apelo surge, "tendo em conta a gravidade dos factos", no âmbito de "uma investigação de um homicídio e profanação de um cadáver bebé não identificado, do sexo masculino e com ascendência africana", detalha a PJ em comunicado, enviado às redações. "Apela-se à população da Área Metropolitana de Lisboa que, caso tenha conhecimento de algum facto que possa auxiliar a investigação a localizar os pais deste bebé, entre em contacto com o piquete da Polícia Judiciária de Lisboa – Tel. 211 967 222; e-mail: chefepiquetelx@pj.pt", lê-se.Ainda de acordo com a nota da polícia de investigação criminal, "o cadáver do bebé de termo apresentava lesões traumáticas crânio-encefálicas graves, das quais resultaram na sua morte", sendo que, junto ao corpo, "foi possível recolher uma peruca de cabelo postiço, de cor preta". .Bebé nado-morto encontrado na Tratolixo em Cascais