PJ faz novas buscas no processo do advogado Paulo Topa

A Polícia Judiciária está a realizar novas buscas em Vila Nova de Gaia no âmbito do processo que envolve o advogado Paulo Topa, avança esta terça-feira, 29 de setembro, a SIC Notícias. A operação decorre num centro hípico e conta também com elementos da GNR e do Ministério Público.

Segundo a estação televisiva, o Ministério Público pretende apreender bens de elevado valor e investimentos que suspeita terem sido utilizados para branquear parte dos cerca de dez milhões de euros alegadamente desviados.

O processo, investigado pelo DIAP do Porto, envolve suspeitas de manipulação de vários processos de insolvência e uma alegada rede composta por advogados, administradores de insolvência e testas de ferro. Algumas empresas sob investigação terão sido colocadas em nome de pessoas em situação de sem-abrigo.

Paulo Topa foi detido no âmbito da investigação e ficou em prisão preventiva. O caso tinha sido revelado pela Investigação SIC no ano passado.

De acordo com a SIC Notícias, a acusação do Ministério Público poderá estar para breve.