PJ deteve 15 pessoas de grupo que geria serviço de branqueamento de capitais para outras estruturas criminosas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 15 pessoas fortemente indiciadas da prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla por meio informático, estando em causa movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros.De acordo com um comunicado enviado às redações, a PJ explica que a investigação incide sobre uma organização criminosa de caráter transnacional, gerida a partir do estrangeiro, controlada por cidadãos angolanos e brasileiros. Essa organização utilizava o sistema bancário nacional e internacional para movimentar sucessivas contas bancárias, disponibilizando um “serviço de branqueamento” a outras estruturas criminosas."Mediante o pagamento de uma taxa que podia atingir 50% do montante a branquear, a organização criava cadeias de contas em catadupa, domiciliadas em vários países e tituladas por diferentes pessoas, assegurando o retorno 'limpo' dos proveitos ilícitos", detalha a nota. Dos 30 milhões de euros identificados associados à organização, 2,5 milhões de euros correspondem a prejuízos causados a vítimas e lesados já identificados, maioritariamente sociedades sediadas no espaço europeu.No âmbito da mesma operação, denominada "Almocreve", foram ainda detidos duas pessoas em Espanha e uma em França, em cumprimento de mandados de detenção europeus.Foram também realizadas 41 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos de Porto, Castelo de Paiva, Leiria, Entroncamento, Loures, Odivelas, Seixal, Barreiro e Montijo, nas quais foram apreendidos duas viaturas de alta gama, cerca de 220 mil euros em numerário, documentação diversa relacionada com os factos investigados, material informático, cartões bancários e cartões de telecomunicações. Foram igualmente alvo de apreensão diversas contas bancárias.Na operação participaram mais de 200 elementos da PJ, contando ainda com a colaboração de elementos destacados pela Europol, tendo as diligências sido acompanhadas por dois magistrados do Ministério Público do DIAP Regional do Porto, titular do inquérito.No decurso da operação foi ainda detido um homem em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes e constituídos 15 arguidos.Os detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.