PJ faz buscas na Câmara da Nazaré, em organismos do Estado e num empreedimento turístico

A PJ realizou esta segunda-feira, 10 de novembro, buscas na região de Lisboa, Caldas e Nazaré que visaram a Câmara da Nazaré, organismos do Estado, sedes de sociedades comerciais e um empreendimento turístico, apurou o DN. Em causa estão suspeitas de crimes de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais.Estas buscas estão relacionadas com um contrato de concessão, por 40 anos, respeitante à utilização privativa de uma área do domínio público marítimo – que compreende o domínio público hídrico –, localizada na zona portuária do Porto de Abrigo da Nazaré, correspondente à reabilitação e conservação de nove moradias que ali se encontram implantadas para fins turísticos.Fonte ligada ao processo disse à Lusa que, além da Câmara Municipal da Nazaré, foram realizadas buscas na Agência Portuguesa do Ambiente, na Docapesca, na Direção de Faróis e na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.Teresa Coelho, que foi secretária de Estado do Governo de António Costa e que antes já assumira as funções de diretora do Gabinete de Auditoria Interna da Docapesca e de presidente do Conselho de Administração desta empresa de capitais exclusivamente públicos, natural da Nazaré, será uma das visadas, segundo apurou o DN.Num comunicado entretanto enviado às redações, a PJ explica que a operação visou a execução de 15 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e que as buscas que aconteceram no âmbito desta peração, designada Operação Dunas, decorrera na região de Lisboa, Caldas da Rainha e Nazaré, nomeadamente numa sociedade anónima de capitais públicos, numa Câmara Municipal, em cinco instalações de organismos do Estado, nas sedes de três sociedades comerciais e num empreendimento turístico.A PJ informa que a investigação prosseguirá com a análise à prova agora recolhida, "de natureza documental e digital"..PJ faz buscas na Câmara de Ourém e em empresa do concelho por suspeita de crime ambiental