PJ detém três pessoas suspeitas de enviarem encomendas com droga via CTT para vários pontos da Europa

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, 16 de dezembro, três pessoas, dois homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 24 anos, no âmbito de uma operação contra o narcotráfico. São suspeitos "de enviarem encomendas com droga para vários pontos da Europa". A informação foi revelada esta quarta-feira (17) pela PJ, dando conta que desmantelou a rede que enviava droga através de encomendas postais.As detenções resultaram de uma investigação que decorria há cerca de três meses, tendo sido desencadeada com a "descoberta de uma encomenda, com cerca de 500 gramas de liamba, depositada numa loja dos CTT do concelho da Maia e destinada aos Países Baixos", esclarece a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado às redações.Não se tratava de um caso isolado, uma vez que "outras remessas ilícitas haveriam de ser detetadas e apreendidas, nesta e noutras lojas do Grande Porto".As encomendas, com vários pesos e formatos, "continham liamba e haxixe e destinavam-se tanto a clientes nacionais como de outros países europeus", detalha a PJ."Nas residências dos suspeitos foram encontrados e apreendidos diversos produtos associados à sua atividade ilícita, como liamba, haxixe e MDMA, balanças de precisão, inúmeros sacos e máquinas de embalar em sistema de vácuo", adianta a força de segurança.Sem antecedentes criminais conhecidos, os três detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.