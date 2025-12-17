PJ detém três pessoas suspeitas de enviarem encomendas com droga via CTT para vários pontos da Europa

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Investigação decorria há cerca de três meses e teve origem na descoberta de uma encomenda, "com cerca de 500 gramas de liamba, depositada numa loja dos CTT do concelho da Maia".
Susete Henriques
A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, 16 de dezembro, três pessoas, dois homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 24 anos, no âmbito de uma operação contra o narcotráfico. São suspeitos "de enviarem encomendas com droga para vários pontos da Europa". A informação foi revelada esta quarta-feira (17) pela PJ, dando conta que desmantelou a rede que enviava droga através de encomendas postais.

As detenções resultaram de uma investigação que decorria há cerca de três meses, tendo sido desencadeada com a "descoberta de uma encomenda, com cerca de 500 gramas de liamba, depositada numa loja dos CTT do concelho da Maia e destinada aos Países Baixos", esclarece a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado às redações.

Não se tratava de um caso isolado, uma vez que "outras remessas ilícitas haveriam de ser detetadas e apreendidas, nesta e noutras lojas do Grande Porto".

As encomendas, com vários pesos e formatos, "continham liamba e haxixe e destinavam-se tanto a clientes nacionais como de outros países europeus", detalha a PJ.

"Nas residências dos suspeitos foram encontrados e apreendidos diversos produtos associados à sua atividade ilícita, como liamba, haxixe e MDMA, balanças de precisão, inúmeros sacos e máquinas de embalar em sistema de vácuo", adianta a força de segurança.

Sem antecedentes criminais conhecidos, os três detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

PJ
Combate ao tráfico de droga

