Quatro detidos por tráfico de droga no bairro do Alto da Cova da Moura

Quatro indivíduos com idades entre os 19 e os 41 anos foram detidos pela PSP numa operação realizada no Bairro Alto da Cova da Moura, pelo crime de tráfico de estupefacientes.De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, a intervenção decorreu durante uma ação de patrulhamento, altura em que os agentes detetaram comportamentos suspeitos junto a uma residência. As informações recolhidas apontavam para o facto de a habitação estava a ser ocupada ilegalmente por vários indivíduos para o tráfico de droga. Os agentes apuraram ainda que a casa era utilizada de forma abusiva, uma vez que o legítimo proprietário era ameaçado e coagido violentamente pelos suspeitos.Na operação foram apreendidas doses individuais de produtos estupefacientes, nomeadamente 378 doses de cocaína, 50 doses individuais de heroína e 6,14 gramas de ecstasy. Foram ainda apreendidos utensílios utilizados no fabrico, manipulação e embalamento das drogas, incluindo uma balança de precisão, recipientes metálicos, sacos de acondicionamento, utensílios de mistura e um fogão elétrico. Além disso, foi recuperada uma quantia não revelada em dinheiro proveniente da atividade ilícita.Os quatros detidos foram presentes às autoridades judiciárias na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, ficando dois deles sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, um outro terá de se apresentar periodicamente às autoridades policiais e outro ainda fica em prisão preventiva.