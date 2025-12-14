Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quatro detidos por tráfico de droga no bairro do Alto da Cova da Moura
FOTO: PSP
Sociedade

Quatro detidos por tráfico de droga no bairro do Alto da Cova da Moura

Os suspeitos têm entre 19 e 41 anos, tendo um deles ficado em prisão preventiva.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Quatro indivíduos com idades entre os 19 e os 41 anos foram detidos pela PSP numa operação realizada no Bairro Alto da Cova da Moura, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, a intervenção decorreu durante uma ação de patrulhamento, altura em que os agentes detetaram comportamentos suspeitos junto a uma residência. As informações recolhidas apontavam para o facto de a habitação estava a ser ocupada ilegalmente por vários indivíduos para o tráfico de droga.

Os agentes apuraram ainda que a casa era utilizada de forma abusiva, uma vez que o legítimo proprietário era ameaçado e coagido violentamente pelos suspeitos.

Na operação foram apreendidas doses individuais de produtos estupefacientes, nomeadamente 378 doses de cocaína, 50 doses individuais de heroína e 6,14 gramas de ecstasy. Foram ainda apreendidos utensílios utilizados no fabrico, manipulação e embalamento das drogas, incluindo uma balança de precisão, recipientes metálicos, sacos de acondicionamento, utensílios de mistura e um fogão elétrico.

Além disso, foi recuperada uma quantia não revelada em dinheiro proveniente da atividade ilícita.

Os quatros detidos foram presentes às autoridades judiciárias na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, ficando dois deles sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, um outro terá de se apresentar periodicamente às autoridades policiais e outro ainda fica em prisão preventiva.

PSP
Cova da Moura
Lisboa
tráfico de droga

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt