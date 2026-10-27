PJ detém padrasto por crimes de violência doméstica e coação sexual

Um homem de 33 anos foi detido em Lisboa pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ), por estar fortemente indiciado pela prática dos crimes de violência doméstica e coação sexual agravada contra a enteada, de 14 anos, ocorridos na residência familiar, em Loures.

Os episódios suscetíveis de integrar o crime de violência doméstica tiveram lugar entre abril e outubro deste ano e incluem maus tratos físicos e psíquicos infligidos à menor, alguns dos quais na presença da mãe.

Já o crime de coação sexual agravada terá ocorrido a 12 de outubro.

De forma a evitar a continuação das agressões, a menor chegou a ser afastada, pela mãe, da casa onde viviam, tendo sido entregue aos cuidados de uma pessoa de confiança da família, que acabou por denunciar os factos ao piquete da PJ.

Na sequência dessa denúncia, a PJ iniciou uma investigação, tendo inquirido testemunhas relevantes e levado a cabo outras diligências destinadas ao apuramento dos factos, nomeadamente relacionadas com a avaliação do dano corporal da vítima.

A mãe da menor também foi constituída arguida, "estando em causa uma eventual responsabilidade jurídico-penal decorrente da sua conduta omissiva perante os factos ocorridos", indica uma nota enviada às redações.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência familiar, proibição de contactar com a vítima ou de se aproximar da mesma, da sua residência e do estabelecimento de ensino que frequenta, com vigilância eletrónica, bem como apresentações semanais.