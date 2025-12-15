PJ detém na margem sul dois suspeitos de tráfico internacional de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na margem sul dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes. A informação divulgada esta segunda-feira, 15 de dezembro, pela PJ indica que os detidos são "sócios de uma empresa de importação de produtos que contêm Tetrahidrocanabinol (THC)", com origem em países da União Europeia.Explica a PJ que, depois de entrarem em território nacional, "as substâncias ilícitas eram embaladas, com recurso a máquinas especificamente adquiridas para o efeito e dissimuladas no interior de diversos produtos alegadamente legítimos, com o objetivo de ocultar a sua verdadeira natureza".Os produtos eram depois "distribuídos no mercado nacional, sendo igualmente exportados para diversos destinos internacionais, integrando um esquema organizado de tráfico com dimensão transnacional", indica a polícia de investigação criminal.Além das duas detenções, efetuadas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, foram apreendidos milhares de produtos transformados pela empresa dos suspeitos, assim como uma viatura utilizada na atividade criminosa.Após terem sido presentes a primeiro interrogatório, foram aplicadas aos suspeitos as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e a proibição de contactos com os fornecedores de produto estupefaciente em bruto, adianta a PJ.Após estas diligências, a investigação prossegue, sob a direção do DIAP da Comarca de Lisboa Noroeste, em Sintra, "com vista ao total esclarecimento dos factos e à identificação de outros eventuais envolvidos", esclarece a nota. .Quatro detidos por tráfico de droga no bairro do Alto da Cova da Moura.Operação da GNR e Guardia Civil de combate ao tráfico de droga faz 15 detidos (com vídeo)