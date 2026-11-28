A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois jovens de 21 e 23 anos suspeitos de tentativa de homicídio qualificado de um homem de 44 anos, em Setúbal.

Em comunicado, a PJ indica que os suspeitos estão "fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", ocorrido no passado dia 24 de outubro.

A detenção, realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, prende-se com factos ocorridos na via pública, no quadro de conflitos de vizinhança, iniciados a 18 de outubro.

Na ocasião, a vítima pediu aos suspeitos que não fizessem barulho em virtude da sua mãe ter falecido nesse dia, pedido esse que motivou diversas ofensas e ameaças verbais entre os intervenientes, avança o comunicado da PJ.

Na data do crime, a vítima estava a dirigir-se para um contentor do lixo, quando os suspeitos a abordaram, derrubaram e agrediram "violentamente, desferindo-lhe um número indeterminado de murros, pontapés e bastonadas em diversas zonas do corpo, com especial incidência na cabeça."

Após a agressão, o homem de 44 anos foi deixado abandonado "no local das agressões, em risco de vida", acabando por ser socorrido por terceiros e conduzido a unidade hospitalar, onde permaneceu em estado de coma até 24 de novembro. Ficou com "sequelas irreversíveis para o resto da vida".

Os dois suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, com vista à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O inquérito está a ser dirigido pela Secção de Setúbal do DIAP de Setúbal.