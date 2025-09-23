PJ detém mais três elementos da Juve Leo suspeitos do ataque a carro com adeptos do FC Porto

Foram detidos mais três elementos da Juve Leo suspeitos de envolvimento no ataque a um carro com adeptos do FC Porto, que ocorreu a 10 de junho, nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Alvalade, Lisboa, avançou a SIC Notícias e confirmou a PJ esta terça-feira, 23 de setembro a Polícia Judiciária (PJ). Estão "indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e ainda detenção e uso de artefactos pirotécnicos", refere o comunicado enviado às redações, sem referir a que clube os detidos e as vítimas são afetos.Após um jogo de hóquei entre Sporting e FC Porto, um grupo "abordou violenta e agressivamente" adeptos portistas, que estavam num carro "parado, momentaneamente, junto a um semáforo na zona do Lumiar". Os "cinco ocupantes" foram "agredidos com violência", indica a PJ sobre sobre a operação "Tiffo", que incluiu buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos "diversos artefactos pirotécnicos e outros elementos com relevância probatória"."Foram ainda quebrados os vidros do veículo e lançado para o seu interior artefatos pirotécnicos que provocou um incêndio que acabou por destrui-lo totalmente, criando sério perigo para a vida e provocando algumas lesões por queimadura nas vítimas, que tiveram necessidade de atendimento médico urgente em unidade hospitalar", detalha a PJ.Na altura, a investigação da Judiciária, que teve a colaboração da PSP, "identificou, localizou e deteve três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, fortemente indiciados pelos mesmos crimes", tendo ficado em prisão preventiva. São agora seis os detidos por suspeita de envolvimento neste ataque.A investigação a este caso está ainda em curso, no âmbito de um inquérito tutelado pelo DIAP de Lisboa, e incide "sobre um grupo de homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, que, à margem do apoio a um clube desportivo, têm assumido comportamentos de extrema violência física contra elementos de claques de outros clubes"..Três detidos após ataque a carro com adeptos do FC Porto no Lumiar