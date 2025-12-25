PJ com inscrições abertas para recrutar 150 novos inspetores

Estão abertas, até 21 de janeiro, as inscrições para o recrutamento de inspetores e inspetoras da Polícia Judiciária (PJ). No total, são disponibilizadas 150 vagas destinadas a profissionais que procuram "uma atividade com impacto real e de carácter desafiante".Segundo a PJ, “não é apenas um trabalho, é uma Missão: descobrir a verdade e dar respostas às vítimas”. Para concorrer, é necessário cumprir um conjunto de requisitos, entre os quais ter até 30 anos (ou 35, no caso de já exercer funções na Administração Pública), possuir licenciatura ou mestrado integrado e apresentar "condições físicas e psicológicas adequadas às exigências da função".É também obrigatório possuir nacionalidade portuguesa, estar com as vacinas obrigatórias em dia, não ter antecedentes criminais e não estar abrangido pelo estatuto de objetor de consciência. Existe ainda um requisito relativo à altura: igual ou superior a 1,55 m para candidatas do sexo feminino e igual ou superior a 1,65 m para candidatos do sexo masculino. Este critério é verificado no exame médico, que integra o processo de seleção.O processo de recrutamento é composto por seis fases: prova escrita de conhecimentos, duas avaliações psicológicas, provas físicas, exames médicos e entrevista profissional. A inscrição no concurso tem um custo de 120,18 €. As candidaturas são submetidas online neste link, mediante o preenchimento dos dados solicitados e a entrega da documentação necessária.Na última turma, cuja formatura ocorreu em abril deste ano, a média de idade dos 113 formandos foi 29 anos. Os profissionais vieram de 50 áreas de formação diferentes, o dobro do último curso e 40% vieram de outras forças de segurança, como a Polícia de Segurança Pública (PSP).O objetivo da PJ é recrutar, até 2026, 750 trabalhadores para a carreira de investigação criminal, 250 trabalhadores para a carreira de especialista de polícia científica (especializados nas áreas informática e digital, contabilística e financeira, áreas forenses que integram o Laboratório de Polícia Científica e informacional) e 100 trabalhadores para a carreira de segurança. Atualmente, a média de idade desceu para 40 anos, diante da média de 50 anos do ano de 2018.amanda.lima@dn.pt.Jovens e com formação em várias áreas: os novos inspetores da Polícia Judiciária.80 anos. A Polícia Judiciária contada pelas páginas do DN desde a ditadura ao “verão quente”