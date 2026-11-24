Uma operação de fiscalização da Polícia de Segurança Pública (PSP) a oficinas automóveis em Camarate, no concelho de Loures, levou à apreensão de um arsenal. Foram encontradas 42 armas de fogo, 232 munições, um silenciador e vários componentes para armamento.

O homem de 61 anos, suspeito de tráfico de armas, foi detido e ficou em prisão preventiva, de acordo com o comunicado da PSP. Segundo esta força de segurança, o indivíduo dedicar-se-ia à reparação e transformação de armas, incluindo através da produção de diferentes componentes.

Entre o material apreendido encontram-se cinco caçadeiras, sete pistolas de calibre 6,35 mm, uma carabina, oito revólveres e 21 outras pistolas. Foram ainda apreendidos um sabre, um silenciador, diversos componentes de armas, um telemóvel e três equipamentos destinados à produção e moldagem de peças.

Na mesma operação, a PSP identificou também três situações suscetíveis de constituir infrações contraordenacionais, relacionadas com a falta de comunicação prévia da atividade, a inexistência de livro de reclamações e a ausência de indicação do horário de funcionamento do estabelecimento.