Lisboa. Três detidos após buscas em Marvila e Olivais numa operação da PSP para a apreensão de armas

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou na manhã desta quarta-feira, 17 de dezembro, buscas nas freguesias dos Olivais e Marvila, em Lisboa, numa "operação especial de prevenção criminal", informou esta força de segurança. Três pessoas foram detidas na sequência das diligências, que visaram a apreensão de armas proibidas, segundo comunicado da PSP, citado pela RTP. "Esta operação teve três detidos por posse de arma de fogo", disse a comissária da PSP, Carina Alves, num ponto da situação feito aos jornalistas.Os agentes da PSP realizaram buscas domiciliárias em 12 casas. "O objetivo desta operação é a apreensão de armas proibidas nos termos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro", lê-se na nota divulgada.Durante as diligências, foram apreendidas "quatro caçadeiras, uma pistola de 6.35 milímetros, 37 cartuchos de calibre 12, bem como 22 munições de calibre 6.35, mais armas proibidas", adiantou.A operação policial resultou ainda na apreensão de dois carregadores, um sabre, uma moca artesanal, uma granada inerte, produto suspeito de ser estupefaciente, que ainda irá ser pesado e analisado e ainda uma balança de precisão.A comissária da Polícia de Segurança Pública indicou que os suspeitos detidos estavam a ser investigados pela PSP, "em virtude de terem utilizado armas de fogo para a prática de diversos ilícitos criminais".Estiveram envolvidos nesta operação, que demorou cerca de duas horas, mais de 90 agentes da PSP de diversas valências. "Estes processos já decorrem de uma análise desde o início do ano e que culminou com estas apreensões", disse a responsável, dando conta que vão continuar a decorrer este tipo de operações policiais.