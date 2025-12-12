Dois detidos por furto de automóvel em Loures após perseguição de agentes da PSP

Dois homens, com 29 e 36 anos, foram detidos pelas 14h50 desta sexta-feira, 12 de dezembro, na freguesia de Unhos/Apelação, por serem suspeitos da prática do crime de furto de veículo.As detenções aconteceram no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária na Rua de Fetais, quando condutor de um carro, que se veio a apurar posteriormente ser roubado, "desobedeceu à ordem de paragem legal e legítima, efetuada por agente de autoridade, tendo acelerado de forma brusca a viatura com o claro intuito de se eximir à fiscalização", indica um comunicado enviado às redações.Os agentes do efetivo da Esquadra de Motociclistas da PSP iniciaram de imediato a perseguição, "com a devida distância de segurança e sinalizando a deslocação, com sinais sonoros e luminosos, para alertar os restantes utentes da via, tendo verificado que o mesmo efetuou uma condução perigosa durante todo o trajeto, com manobras perigosas e circulação em sentido oposto ao legalmente estabelecido em várias artérias, colocando em perigo os demais utentes da via".A dada altura, um dos agentes conseguiu ultrapassar a viatura em fuga, conseguindo dar ordem de paragem ao trânsito nos dois sentidos e dessa forma "forçar a imobilização do veículo em fuga, tendo dois dos três ocupantes do veículo abandonado o mesmo em fuga apeada, ficando o terceiro ocupante no interior do veículo"."Percebendo para que direção os dois suspeitos seguiram durante a fuga, os polícias lograram intercetar o condutor do mesmo na Estrada Militar, tendo este durante a fuga apeada encetada, causado danos no tejadilho e para brisas de uma viatura que se encontrava estacionada no trajeto percorrido pelo mesmo", prosseguiu a nota da PSP.Após a interceção dos dois suspeitos, "foram encontrados no interior do veículo furtado 10 jerricans vazios de aproximadamente 25 litros, uma mangueira com cerca de dois metros, um gorro, luvas e algumas ferramentas, material que suscitou suspeitas de ser utilizado para outro tipo de ilícitos, tendo sido cautelarmente apreendido".Os dois suspeitos foram detidos, tendo sido conduzidos às instalações da Divisão de Trânsito para elaboração do respetivo expediente, tendo sido notificados para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa.