PGR autoriza juiz Ivo Rosa a consultar os três processos em que foi investigado

O juiz Ivo Rosa recebeu a autorização da Procuradoria-Geral da República (PGR) para ter acesso aos três processos criminais de que foi alvo.Esta decisão surge depois de, no dia 24 de outubro, o Supremo Tribunal de Justiça ter negado ao juiz o acesso aos três processos, considerando que não justificou o interesse legítimo.Ivo Rosa apresentou depois uma reclamação à PGR, que veio agora autorizá-lo a consultar os processos criminais. .Inquérito a Ivo Rosa: Conselho Superior do Ministério Público abre averiguação .Associação Sindical dos Juízes diz que contornos de investigação a Ivo Rosa põem em causa Estado de direito