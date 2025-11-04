Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O juiz Ivo Rosa.
O juiz Ivo Rosa.FOTO: EPA / Mário Cruz
Sociedade

PGR autoriza juiz Ivo Rosa a consultar os três processos em que foi investigado

Decisão alguns dias depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter negado o acesso ao juiz.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O juiz Ivo Rosa recebeu a autorização da Procuradoria-Geral da República (PGR) para ter acesso aos três processos criminais de que foi alvo.

Esta decisão surge depois de, no dia 24 de outubro, o Supremo Tribunal de Justiça ter negado ao juiz o acesso aos três processos, considerando que não justificou o interesse legítimo.

Ivo Rosa apresentou depois uma reclamação à PGR, que veio agora autorizá-lo a consultar os processos criminais.

O juiz Ivo Rosa.
Inquérito a Ivo Rosa: Conselho Superior do Ministério Público abre averiguação  
O juiz Ivo Rosa.
Associação Sindical dos Juízes diz que contornos de investigação a Ivo Rosa põem em causa Estado de direito
PGR
Justiça
Ivo Rosa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt