A petição pública pela "Não transmissão obrigatória de touradas na RTP" atraiu em cerca de 24 horas mais de 7500 assinaturas (7986 às 16.30 desta sexta-feira, 20), garantindo assim o direito a ser debatida em plenário na Assembleia da República, depois de validada a autenticidade das assinaturas.

A iniciativa de cidadãos foi disponibilizada à hora de almoço de quinta-feira e, 24 horas depois, tinha superado a fasquia das 7500 assinaturas, o mínimo necessário para ser discutida no Parlamento.

Em causa, a insatisfação perante a aprovação no Parlamento da obrigatoriedade de o canal público de televisão voltar a transmitir touradas. A proposta do Chega, aprovada na quarta-feira em comissão, foi avocada para plenário pelo PAN. A viabilização foi dada com votos a favor do PSD, CDS-PP e Chega e com os votos contra das restantes bancadas. Registou-se uma mudança no sentido de voto: o PS tinha-se abstido em comissão, alegou um erro nesse mesmo momento e alterou para o voto contra em plenário, na quinta-feira.

Jaqueline Matos foi a autora da petição. A lojista e investidora imobiliária nascida no Rio de Janeiro, Brasil, mas a viver na Póvoa de Varzim desde os seis anos, descreve que ficou "incrédula com a aprovação no Parlamento", considerando uma "atrocidade para a causa animal." Garante ao Diário de Notícias não ter "filiação política", revela já ter trocado "algumas mensagens com deputados do PS", mas salienta que a criação da petição "não tem correlação com pendor político."

Adiantou que tem 147 mil seguidores na rede social Tik Tok, o que "foi imprescindível para a divulgação", além de ter partilhado "em redes como o Facebook e em grupos de causa animal." Diz ter feito "campanha por Lula da Silva nas redes sociais" e que isso "pode ter ajudado à divulgação da petição."

"Gostava de ter 20 mil assinaturas para alavancar ainda mais esta petição e a importância do que aqui se fala", vincou Jaqueline Matos, que se mostra "disponível para qualquer manifestação neste sentido". "Vejo imensa gente revoltada, muitos apoiantes do Chega estão desiludidos com André Ventura, que se disse defensor da causa animal", realça quanto a conversas nas redes sociais com cidadãos que assinaram a iniciativa.