Peregrino morre atropelado por coimboio. Circulação na Linha do Norte está suspensa na zona de Coimbra

Um peregrino morreu esta sexta-feira, 8 de maio, em Coimbra na sequência de um atropelamento ferroviário. A circulação na Linha do Norte está suspensa. O atropelamento ferroviário aconteceu por volta das 14h15, na passagem de nível do Loreto, junto à fábrica da Plural, nos arredores de Coimbra, segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.A vítima mortal é um peregrino com cerca de 60 anos, segundo disse à Lusa o comandante dos Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, Fonte da Comboios de Portugal (CP) afirmou à Lusa que a circulação na Linha do Norte na zona de Coimbra encontra-se suspensa para averiguações por parte das autoridades.O óbito foi confirmado no local.