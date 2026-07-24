Pedidos de reapreciação de exames disparam 43% após falhas na classificação

O Ministério da Educação recebeu até esta sexta-feira, 24 de julho, cerca de 8.900 pedidos de reapreciação de provas do Ensino Secundário. O número representa uma subida de 43% face aos 6.200 pedidos registados na primeira fase do ano passado, anunciou o ministro, Fernando Alexandre.“Com toda a incerteza que existiu” com o processo de classificação digital, houve 8.900 pedidos de reapreciação das provas, contra os cerca de 6.200 do ano passado, disse o ministro esta manhã. As declarações ocorreram, quando ainda está vigente o prazo para a reapreciação de provas no caso dos alunos que receberam as classificações com atraso.Até quinta-feira à noite, havia ainda cerca de 600 alunos que tinham recebido uma prova “que não correspondia na totalidade ao seu caso”, revelou ainda Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas na Universidade do Minho, à margem da cerimónia de criação do Consórcio de Escolas de Ciências (CEC).Na véspera à noite, o ministro tinha dito haver problemas com 680 exames, apontando este número como sendo residual num universo das cerca de 290 mil provas realizadas. Os alunos têm dois dias úteis para pedir a reapreciação após receberem as provas para consulta.A grande maioria teve os exames durante o fim de semana, mas ainda há estudantes sem notas atribuídas ou sem acesso às provas. Por isso, o período para pedir a reapreciação ainda está a contar para alguns alunos..Professores ainda não foram convocados para reapreciações de exame, nem para classificar provas da 2.ª fase.Exames nacionais. PS avançará com comissão de inquérito se ministro da Educação não esclarecer questões até setembro