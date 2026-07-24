Professores ainda não foram convocados para reapreciações de exame, nem para classificar provas da 2.ª fase

Três dias depois de ter sido feito o primeiro exame da 2ª fase (Português), na passada terça-feira, ainda nenhum professor foi chamado para classificar exames. O mesmo se passa com as reapreciações de provas. Ao DN, Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública (MEP) - um movimento apartidário de professores - relembra que, na 1ª fase e nos anos anteriores, “a esta altura já estariam a ser classificados os primeiros exames feitos na 2ª fase”. “Não temos o cronograma das classificações para a 2ª fase e, por isso, os docentes não sabem quando têm de começar as classificações e qual é a data de término das mesmas. Apenas sabemos que as notas vão ser afixadas a 7 de agosto. Os professores não receberam convocatórias e não sabem se terão ou não de classificar exames ou fazer reapreciações”, explica.Carlos Louro, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) confirma a falta de existência do cronograma de classificações e das convocatórias, mas acredita que o Júri Nacional de Exames deverá “estar a organizar esses processos”. “E isso urge que se faça face aos prazos que temos”, sublinha. Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), demonstra preocupação face aos recursos humanos necessários para o trabalho que falta fazer no que se refere aos exames nacionais. “O grande problema vai ser esse. Com mais reapreciações e mais alunos que foram fazer a 2ª fase, há mais necessidade de recursos humanos”, revela. O responsável sublinha ainda que parte desse trabalho será feito no mês de agosto, colidindo com as férias dos professores, que “terão de gozar esses dias mais tarde”. Uma situação, conta, que irá ter implicações também em setembro, com a época especial para realização de exames. Por isso, defende, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) deve ponderar adiar o arranque do ano letivo para os alunos do ensino Secundário. “Muitos professores vão estar envolvidos em diversas tarefas por causa dos exames e não terão esses dias para preparar o próximo ano letivo. O MECI, pelo menos, deve ter em cima da mesa um ajuste no arranque do ano letivo”, justifica.O DN entrou em contacto com o Eduqa para saber o número exato de pedidos de reapreciações e para obter informações sobre o cronograma das classificações. No entanto, até à hora do fecho desta edição, não obteve resposta.Candidaturas à 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior terminam mais cedo do que foi anunciadoAs candidaturas à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior vão terminar em 20 setembro e não no dia 22, conforme anunciado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre. Segundo o calendário publicado em Diário da República, as candidaturas decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, contrariando assim as informações dadas na terça-feira, quando o MECI anunciou que as candidaturas à 2.º fase iriam decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro. Os resultados são conhecidos a 30 de setembro. Recorde-se que, em setembro, terá lugar uma época especial de exames, entre os dias 3 e 8. As inscrições para a época especial vão ter lugar entre 27 e 31 deste mês e será considerada a melhor classificação das provas realizadas em julho e setembro. Esta época especial estará aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase..Segunda fase dos exames arranca a 20 de julho e resultados saem a 7 de agosto.Segunda fase dos exames nacionais começa esta terça-feira com incerteza dos alunos sobre notas na primeira.Termina hoje a segunda fase dos exames nacionais