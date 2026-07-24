Professores ainda não foram convocados para reapreciações de exame, nem para classificar provas da 2.ª fase
Foto: António Cotrim / Lusa
Sociedade

Professores ainda não foram convocados para reapreciações de exame, nem para classificar provas da 2.ª fase

Prazo para pedir a reapreciações das provas terminou na quarta-feira, mas não se sabe quantos pedidos deram entrada nas secretarias das escolas.
Cynthia Valente
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