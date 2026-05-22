Paulo Viegas Nunes eleito presidente do Conselho de Administração do Siresp

O general Paulo Viegas Nunes foi eleito esta sexta-feira, 22 de maio, presidente do Conselho de Administração do SIRESP, estando a tomada de posse já agendada para a próxima segunda-feira, de acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira, 22 de maio, pelo Ministério da Administração Interna (MAI).Viegas Nunes regressa assim à liderança do organismo, depois de ter exercido estas funções entre 2022 e 2024.O MAI acrescenta que o novo presidente inicia funções "numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança". "O Governo tem em curso um programa de investimento destinado ao reforço da autonomia energética, cobertura, redundância, transmissão e capacidade tecnológica da rede SIRESP, assegurando a continuidade operacional e a fiabilidade do sistema de comunicações utilizado pelas Forças e Serviços de Segurança, Proteção Civil, emergência médica e restantes entidades do Estado integradas no sistema", pode ler-se no comunicado do ministério liderado por Luís Neves.A nota acrescenta ainda que o processo de modernização em curso "agrega igualmente o reforço da capacidade de resposta a cenários de crise, a evolução tecnológica das comunicações críticas e o aprofundamento das condições de segurança, robustez e disponibilidade da infraestrutura estratégica nacional". Do currículo de Paulo Viegas Nunes, o MAI destaca que o General do Exército, é licenciado e mestre em Ciências Militares pela Academia Militar, é ainda licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Complutense de Madrid. Entre os cargos que desempenhou, enumera funções de comando, estado-maior e ensino em unidades e estabelecimentos das Forças Armadas, destacando diversas missões internacionais no âmbito da ONU (Saara Ocidental), União Europeia e NATO. Além disso, exerceu ainda funções de liderança e coordenação em áreas ligadas às comunicações, sistemas de informação, cibersegurança e ciberdefesa, em contextos nacionais e internacionais. Paulo Viegas Nunes foi ainda diretor da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército; Comandante da NATO CIS School, em Latina, Itália; e “Acting Director” da NCI Academy, em Oeiras. Neste contexto, o MAI considera que "o percurso e experiência do general Paulo Viegas Nunes nas áreas das comunicações críticas, sistemas de informação, interoperabilidade tecnológica, cibersegurança e ciberdefesa representam um contributo relevante para consolidar a capacidade operacional, fiabilidade e evolução tecnológica de uma infraestrutura crítica para a segurança e resposta do Estado"..Grupo de trabalho do SIRESP propõe ao Governo a criação de um novo sistema de comunicações críticas.SIRESP vai ter investimento de cerca de 36 milhões de euros