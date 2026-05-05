SIRESP vai ter investimento de cerca de 36 milhões de euros

O SIRESP terá um investimento de cerca de 36 milhões de euros para tornar a rede com mais autonomia energética e redundâncias, anunciou uma fonte do setor, quando são apresentadas as propostas do estudo sobre a evolução do sistema.O grupo de trabalho criado pelo Governo há cerca de um ano para encontrar uma alternativa ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) apresenta esta terça-feira, 5 de maio, no Ministério da Administração Interna (MAI) as propostas do estudo técnico-estratégico para a evolução do SIRESP.Fonte do setor disse à Lusa que a equipa de trabalho interministerial apresentou ao Governo 33 recomendações que têm como objetivo reforçar a rede com mais autonomia energética e redundâncias.Segundo a mesma fonte, o investimento é de cerca de 36 milhões de euros e o prazo de implementação é de 18 meses.O objetivo deste investimento “passa por consolidar as capacidades existentes, mas também introduzir novas capacidades que reforçam a robustez e resiliência”, acrescentou ainda a fonte.O grupo de trabalho, que esta terça-feira apresenta as suas propostas, foi criado após o SIRESP ter falhado no apagão de abril do ano passado e desde fevereiro que o Governo tem na sua posse as conclusões do estudo.Na altura, o executivo considerava ser necessário um novo sistema “mais robusto, fiável, resiliente e interoperável” devido às “limitações estruturais e operacionais em cenários de elevada exigência operacional”.O programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) tem prevista uma reforma do SIRESP com o objetivo de modernizar a rede, reforçando a redundância de comunicações, melhorando a cobertura territorial e integrando aquele sistema com outros de emergência e proteção civil.Também no âmbito do PTRR está previsto dotar todas as juntas de freguesias com um telefone SIRESP.Numa entrevista recente, o ministro da Administração Interna revelou que no verão já vão ser “em parte” visíveis as alterações na rede SIRESP, passando a existir mais equipamentos, retransmissores e canais próprios de comunicação.A rede de comunicações SIRESP tem sido marcada por várias polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, mas voltou a ter limitações no apagão de 2025 e na tempestade Kristin que afetou a região centro no fim de janeiro.A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas.As propostas do estudo vão ser apresentadas pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, e pelo coordenador da equipa de trabalho técnica e multissetorial para a substituição do SIRESP.