Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, Paulo Pereira, espera ver a sua eleição reconfirmada na quinta-feira, 30 de abril
Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, Paulo Pereira, espera ver a sua eleição reconfirmada na quinta-feira, 30 de abrilPaulo Spranger
Sociedade

Paulo Pereira: “Espero que não recorram de novo a expedientes para ganhar na secretaria o que não conseguiram nas urnas”

O reitor em exercício da Universidade NOVA de Lisboa defende que a crise em torno da repetição da eleição não beliscou a sua legitimidade. Em entrevista ao DN, Paulo Pereira diz esperar que o ato eleitoral, remarcado para dia 30, "devolva estabilidade à universidade e lança um repto sobre a Nova SBE: “Importa clarificar se as vozes que querem que a SBE se desvincule são em nome da Direção ou são opiniões que não representam a instituição.”
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