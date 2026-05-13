Paulo Pereira eleito reitor da NOVA com 15 votos; resultado segue para promulgação pelo Conselho de Curadores

O Conselho Geral da Universidade NOVA de Lisboa elegeu esta quarta-feira, 13 de maio, Paulo Pereira como reitor da instituição para o mandato 2026-2030, com 15 votos, reforçando o apoio obtido no processo eleitoral anterior, segundo a informação divulgada pela universidade. A votação não contou com a presença dos restantes candidatos e o processo eleitoral foi marcado por impugnações, falhas de quórum e forte contestação interna. O resultado segue agora para promulgação pelo Conselho de Curadores, presidido por Estela Barbot.Na reação publicada pela NOVA, Paulo Pereira afirma receber o desfecho “com sentido de responsabilidade e gratidão pela confiança renovada da comunidade académica”. O reitor eleito sublinha ainda que “o facto de ter sido registado um aumento do apoio face ao processo anterior reforça o compromisso de continuarmos a trabalhar com estabilidade, proximidade e ambição para o futuro da Universidade”.A universidade apresenta esta eleição como um reforço da legitimidade política de Paulo Pereira, depois de várias semanas de impasse institucional, marcadas por decisões judiciais, falta de quórum em reuniões anteriores do Conselho Geral e contestação ao modo como estava a ser conduzida a repetição do ato eleitoral. Resta saber se a confirmação agora anunciada pelo Conselho Geral encerra esse ciclo de instabilidade.Na mesma declaração, Paulo Pereira procurou transmitir uma mensagem de normalidade institucional. “Quero ainda deixar uma mensagem de tranquilidade à comunidade académica. A NOVA continua a funcionar com estabilidade, normalidade e pleno compromisso com a sua missão de ensino, investigação e serviço à sociedade”, afirma. E acrescenta: “Tenho total confiança na maturidade institucional da nossa Universidade e na capacidade coletiva para ultrapassar este momento com serenidade, responsabilidade e respeito pelas instituições.”O reitor eleito defende também uma leitura política do momento vivido pela universidade, associando a conclusão do processo à preservação da cultura democrática interna. “Queremos que a NOVA seja uma universidade de liberdade, de pensamento crítico e de pluralidade. E é precisamente essa cultura democrática que importa preservar e reforçar neste momento”, afirma.Paulo Pereira é investigador coordenador na NOVA Medical School, onde liderou um grupo dedicado ao estudo de doenças degenerativas da retina. No seu percurso académico e científico, passou também pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de que foi vice-presidente entre 2012 e 2015, e dirigiu o Centro de Oftalmologia e Ciências da Visão da Universidade de Coimbra. A universidade destaca ainda o seu papel na coordenação da unidade iNOVA4Health, na criação do mestrado internacional NBR – NOVA Biomedical Research e na coordenação da task force COVID-19 da NOVA. .Carta ao ministro da Educação, apelo de 135 docentes e funcionários e parecer jurídico adensam crise na eleição para reitor da NOVA.Pedro Maló não participa na eleição à reitoria da UNL