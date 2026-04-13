Pacote laboral. Nova reunião da concertação social foi marcada para quinta-feira

A reunião entre o Governo, a UGT e as confederações patronais já terminou e durou cerca de uma hora. Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, revelou já que haverá uma reunião da comissão permanente da Concertação Social, mna qual estão incluídos todos os parceiros na próxima quinta-feira, 16 de abril.Esta foi, para já, a única conclusão que saiu do encontro desta segunda-feira, 13 de abril."Os parceiros patronais emitiram a opinião sobre as últimas propostas da UGT, formuladas na última reunião. A UGT, por sua vez, apresentou ao Governo uma versão escrita de duas propostas que serão apreciadas", revelou Maria do Rosário Palma Ramalho, acrescentando que foi "entendido como adequado convocar uma reunião da comissão permanente da concertação social". A ministra revelou que essa convocatória "já seguiu" e "inclui todos os parceiros, incluindo a CGTP", confirmando então que a reunião "terá lugar já na próxima quinta-feira". A governante explica que o facto de a reunião só se realizar na quinta-feira tem a ver com "o tempo que leva a tratar as matérias que estavam em pauta", garantindo que se trata de "um processo normal" e que "não houve nada de especial" em relação a esta matéria.Palma Ramalho referiu ainda que este processo negocial está "na reta final", mas escusou-se a adiantar uma data para a sua conclusão, deixando apenas uma garantia: "As negociações não se vão eternizar."Em atualização..Lei Laboral. Mário Mourão avisa que UGT só levará ao secretariado nacional "propostas escritas e concretas" .Lei laboral. Patrões recuam e decidem, afinal, ir a reunião com Governo e UGT