Proteção Civil avisa para o risco de cheias em vários municípios nos próximos dias
Os municípios e as bacias hidrográficas que a Proteção Civil coloca sob o risco de cheias nos próximos dias

Num aviso à população, a Proteção Civil diz que vários rios apresentam condições para subidas rápidas de caudal. São mais de 50 os municípios assinalados como estando sob o risco elevado de inundações
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira, 3 de fevereiro, para o agravamento significativo das condições meteorológicas em Portugal continental, devido à passagem da depressão Leonardo, que deverá provocar chuva intensa e persistente, vento forte, agitação marítima e queda de neve nos próximos dias, num quadro meteorológico que se prevê mais gravoso até quinta-feira (5). A situação aumenta o risco de cheias e inundações, sobretudo em bacias hidrográficas historicamente mais vulneráveis.

Num aviso à população publicado esta tarde, a Proteção Civil diz que, de acordo com a informação hidrológica da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), vários rios apresentam condições para subidas rápidas de caudal, com possibilidade de transbordo e inundações em zonas urbanas e ribeirinhas. São mais de 50 os municípios assinalados como estando sob o risco elevado de inundações, de norte a sul do País.

A Proteção Civil apela à população para que acompanhe a evolução da situação e adote comportamentos preventivos, sobretudo nos concelhos identificados como estando em risco ou em situação de vigilância reforçada.

Veja quais os municípios em risco:

Terça-feira, 3 de fevereiro

Bacias hidrográficas e municípios potencialmente atingidos por inundações fluviais:

- Rio Vouga: Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede;

- Rio Águeda: Águeda;

- Rio Mondego: Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Soure;

- Rio Lis: Leiria

- Rio Tejo: Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha;

- Rio Sorraia: Coruche, Benavente;

- Rio Sado: Alcácer do Sal, Santiago do Cacém – com caudais superiores aos habituais, perigo para todas as atividades humanas realizadas no leito do rio e perigo potencial para aquelas que se realizem nas margens e áreas que se encontram inundada

Bacias hidrográficas e municípios em situação de vigilância:

- Rio Lima: Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima

- Rio Cávado: Braga; Barcelos; Vila Verde

- Rio Ave: Santo Tirso, Trofa; Vila Nova de Famalicão

- Rio Douro: Gondomar, Porto; Vila Nova de Gaia; Lamego; Peso da Régua

- Rio Tâmega: Chaves, Amarante - pode ocorrer uma subida de caudal acima do prprevisto. Recomenda-se o acompanhamento da situação hidrológica.

Quarta e quinta-feiras, 4 e 5 de fevereiro

Elevado risco de inundações:

Rio Lima: Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima

Rio Cávado: Braga; Barcelos; Vila Verde; Esposende

Rio Ave: Santo Tirso, Trofa; Vila Nova de Famalicão

Rio Douro: Gondomar, Porto; Vila Nova de Gaia; Lamego; Peso da Régua

Rio Tâmega: Chaves, Amarante

Rio Vouga: Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede

Rio Águeda: Águeda

Rio Mondego: Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Soure

Rio Tejo: Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha

Rio Sorraia: Coruche, Benavente

Efeitos expectáveis

A Proteção Civil avisa para um conjunto de consequências possíveis devido ao mau tempo, como o risco de inundações urbanas por acumulação de águas pluviais e obstrução de sistemas de drenagem; cheias devido ao transbordo de rios e ribeiras; deslizamentos de terras e derrocadas em zonas instáveis; piso rodoviário escorregadio, com lençóis de água, gelo ou neve; risco acrescido na orla costeira devido à forte agitação marítima; queda de objetos e estruturas soltas causada por vento forte; ou o desconforto térmico associado à intensificação do vento.

Medidas de prevenção

Entre as recomendações emitidas pela Proteção Civil estão a desobstrução de escoamentos de águas pluviais e remoção de objetos soltos; fixar estruturas, andaimes e mobiliário exterior; evitar circulação e estacionamento junto a árvores e zonas ribeirinhas; não atravessar áreas inundadas, a pé ou de viatura; evitar atividades junto ao mar e na orla costeira; conduzir com prudência e reduzir a velocidade, bem como acompanhar as previsões meteorológicas e cumprir as indicações da Proteção Civil.

A ANEPC reforça que a adoção destas medidas pode reduzir significativamente os impactos das condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias.

Pode consultar as recomendações completas da Proteção Civil neste link:

https://prociv.gov.pt/pt/avisos-a-populacao/aviso-4-precipitacao-vento-agitacao-maritima-e-queda-de-neve-1/

Depois da destruição da Kristin, depressão Leonardo traz muita chuva e vento a Portugal
