Evento ocorreu na Universidade Autónoma, em Lisboa.
Evento ocorreu na Universidade Autónoma, em Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

“Os jovens precisam voltar a pensar em Defesa de uma forma mais ampla”, dizem professores

Universidade Autónoma de Lisboa promoveu uma conferência e assinou um memorando de entendimento com a Escola de Guerra Naval do Brasil, em que ambos os países olham para o tema.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Defesa
jovens
universidade
edição impressa
Acordo de Cooperação e Defesa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt