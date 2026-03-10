Operação Marquês. Novo advogado oficioso de Sócrates pediu escusa

José Sócrates, arguido no processo Marquês, está novamente sem advogado, depois de Marco António Amaro pedir escusa à Ordem dos Advogados (OA) na segunda-feira (9 de março). De acordo com informação avançada pela CNN, o pedido de escusa chegou ao conselho regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. O novo advogado oficioso tinha sido nomeado pela Ordem depois de Sara Leitão Moreira, escolhida por Sócrates, ter decidido abandonar a defesa do principal arguido da operação Marquês. Este pedido de recusa de Marco António Amaro deverá levar a uma nova paragem do julgamento, cujo reinício das sessões está marcado para o próximo dia 17.Caso Sócrates não apresente um advogado, o Conselho Regional de Lisboa da Ordem terá de sortear um novo nome para defender o antigo primeiro-ministro."Esta é a terceira vez que me obrigam a mudar de advogado, com tudo o que isso implica - para mim e para os escolhidos", reagiu José Sócrates ao Expresso perante o pedido de escusa do advogado oficioso, adiantando que ainda não escolheu um novo representante legal para o defender no processo Marquês.Marco António Amaro foi o quarto advogado oficioso nomeado para representar Sócrates neste processo. Recorde-se que os advogados Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira já tinham renunciado à defesa do antigo governante.Ao todo, ao longo dos últimos 12 anos, José Sócrates já teve oito advogados - contando com João Araújo que faleceu -, quatro dos quais oficiosos..Operação Marquês: Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates.Explicador: Julgamento da Operação Marquês suspenso após nova renúncia da defesa de Sócrates. O que acontece agora?