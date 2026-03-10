José Sócrates.
José Sócrates.Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Operação Marquês. Novo advogado oficioso de Sócrates pediu escusa

Marco António Amaro pediu escusa à Ordem dos Advogados e José Sócrates volta a ficar sem representante legal no processo Marquês, cujo julgamento tem reinício marcado para o próximo dia 17.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

José Sócrates, arguido no processo Marquês, está novamente sem advogado, depois de Marco António Amaro pedir escusa à Ordem dos Advogados (OA) na segunda-feira (9 de março).

De acordo com informação avançada pela CNN, o pedido de escusa chegou ao conselho regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. 

O novo advogado oficioso tinha sido nomeado pela Ordem depois de Sara Leitão Moreira, escolhida por Sócrates, ter decidido abandonar a defesa do principal arguido da operação Marquês.

Este pedido de recusa de Marco António Amaro deverá levar a uma nova paragem do julgamento, cujo reinício das sessões está marcado para o próximo dia 17.

Caso Sócrates não apresente um advogado, o Conselho Regional de Lisboa da Ordem terá de sortear um novo nome para defender o antigo primeiro-ministro.

"Esta é a terceira vez que me obrigam a mudar de advogado, com tudo o que isso implica - para mim e para os escolhidos", reagiu José Sócrates ao Expresso perante o pedido de escusa do advogado oficioso, adiantando que ainda não escolheu um novo representante legal para o defender no processo Marquês.

Marco António Amaro foi o quarto advogado oficioso nomeado para representar Sócrates neste processo. Recorde-se que os advogados Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira já tinham renunciado à defesa do antigo governante.

Ao todo, ao longo dos últimos 12 anos, José Sócrates já teve oito advogados - contando com João Araújo que faleceu -, quatro dos quais oficiosos.

José Sócrates.
Operação Marquês: Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates
José Sócrates.
Explicador: Julgamento da Operação Marquês suspenso após nova renúncia da defesa de Sócrates. O que acontece agora?
Justiça
Operação Marquês
Sócrates

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt