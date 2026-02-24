Explicador: Julgamento da Operação Marquês suspenso após nova renúncia da defesa de Sócrates. O que acontece agora?
Advogada nomeada há cerca de duas semanas pediu prazo alargado para estudar processo. Tribunal deu-lhe dez dias e Sara Leitão Moreira frisou ser pouco. Juíza pediu à OA que indique novo defensor.
