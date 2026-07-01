Onda de calor. Governo pede às autarquias e à população que ajudem os mais vulneráveis

A previsão de uma onda de calor que deverá levar os termómetros a ultrapassar os 40 graus durante oito a dez dias, e que começa a entrar em território nacional já a partir desta quarta-feira, 1 de julho, levou o Ministério da Saúde a avançar com uma conferência de imprensa para explicar à população que no Serviço Nacional de Saúde (SNS) existe um Plano de Contingência para o verão, que pretende “responder antecipadamente” às situações que surgirem, e que já foi ativado pelas Unidades Locais de Saúde (ULS), sendo que a partir daqui os níveis de alerta vão sendo acionados, de acordo com a evolução da situação.A secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, reafirmou, tal como já o tinha feito a ministra nesta terça-feira, que os hospitais têm ativado o nível 1 deste plano, que implica o reforço das equipas nos serviços de urgência e que os cuidados primários também estão preparados. O diretor executivo Álvaro Almeida, presente na conferência, juntamente com representantes da DGS, INSA e INEM, disse mesmo que o SNS “está preparado para responder ao aumento da procura de cuidados”.Mas, como sublinhou Ana Povo, nenhum plano de contingência ou medidas de proteção devem impedir que a própria comunidade assuma o seu papel, nomeadamente os municípios que devem articular-se com as ULS e criar condições de proteção às populações, como espaços climatizados. Esta mensagem estendeu-se também à população, famílias, vizinhos e amigos, que além de cumprirem as regras de proteção do calor devem estar atentos aos mais vulneráveis, que são crianças, idosos ou doentes crónicos, que podem descompensar. Esta vigilância é tanto mais importante porque, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), a mortalidade pode aumentar devido às condições climatéricas. A diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, reforçou o apelo em relação ao cumprimento das regras de proteção do calor, recordando que a DGS já lançou um Guia de Proteção para o calor.No final, a secretária de Estado da Saúde disse que todo “o Governo está atento e vigilante a esta situação”.Em atualização .Distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho amanhã. Hoje há 60 concelhos em perigo máximo de incêndio .Aviso laranja por causa do calor estende-se a todo o continente na sexta-feira