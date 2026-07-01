Distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho amanhã. Hoje há 60 concelhos em perigo máximo de incêndio
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho amanhã. Hoje há 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

IPMA prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo, a partir" desta quarta-feira.
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Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam esta quarta-feira, 1 de julho, um perigo de incêndio máximo, no início de um período de subida das temperaturas em Portugal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco muito elevado todo o interior do país, num total superior a 100 concelhos e que inclui alguns em distritos com território no litoral, como Viana do Castelo, Leiria, Setúbal e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado cerca de 40 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

No comunicado do IPMA, divulgado na noite de terça-feira, é referido que se prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo, a partir" desta quarta-feira.

"A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", lê-se.

Distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho amanhã. Hoje há 60 concelhos em perigo máximo de incêndio
Primeiros dias de julho trazem calor muito acima do normal, com máximas até 43 graus e noites tropicais

O instituto de meteorologia refere ainda que neste episódio de tempo muito quente, "o maior destaque será a duração temporal, que está previsto ser de, pelo menos, uma semana". "Relativamente ao clima habitual em Portugal continental, a situação é particularmente anómala nas regiões do litoral, onde a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos, configurando uma situação rara em alguns locais", acrescenta o IPMA.

Face a estas previsões, o perigo de incêndio vai agravar-se e na quinta-feira e até dia 8 de julho o risco será máximo e muito elevado em praticamente todo o continente, de acordo com a previsão do IPMA.

Aviso vermelho para Lisboa e Setúbal a partir de quinta-feira

Por causa do calor, os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão já hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave).

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa das elevadas temperaturas a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria, segundo o IPMA.

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24º e os 28º.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho para Lisboa e Setúbal estará ativo a partir das 00h00 de quinta-feira e prolonga-se pelo menos até às 23h00 de sexta-feira.

Na quinta-feira, haverá algumas zonas do norte do país ainda sob aviso amarelo (o menos grave), mas na sexta-feira todo o país terá pelo menos aviso laranja por causa da persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.

Já os distritos de Leiria e Coimbra, que hoje estão sob aviso amarelo, passam a laranja às 00h00 de quinta-feira e a vermelho às 00h00 de sexta-feira, assim permanecendo pelo menos até às 07h00 de sábado.

As temperaturas mínimas vão variar hoje entre os 16º (Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Leiria) e os 25º (Castelo Branco) e as máximas entre os 26º (Sagres) e os 41º (Castelo Branco).

Por causa do calor, os hospitais já ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse que as unidades estão preparadas, mas admitiu dificuldades devido à falta de recursos humanos.

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Aviso laranja por causa do calor estende-se a todo o continente na sexta-feira
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