Primeiros dias de julho trazem calor muito acima do normal, com máximas até 43 graus e noites tropicais

Portugal prepara-se para enfrentar um longo período de calor intenso e tempo seco no arranque de julho, com temperaturas muito acima do habitual para a época, noites tropicais e máximas que poderão atingir os 43°C.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a norte/noroeste dos Açores que, a partir de domingo, se deslocará para leste, estabelecendo uma circulação de leste sobre o continente e favorecendo a entrada de uma massa de ar muito quente e seco".Na previsão semanal, o IPMA indica que a temperatura média deverá apresentar valores entre 3°C e 7°C acima do normal em todo o território continental, com as anomalias mais significativas nas regiões Centro e Alentejo, onde os desvios poderão atingir 5°C a 7°C.O agravamento do calor será mais evidente a partir de terça e quarta-feira e deixará os primeiros dias de julho sob temperaturas máximas bastante elevadas, rompendo a barreira dos 40 graus Celsius em vários pontos do País. “Prevê-se um longo período com tempo quente e seco com a temperatura máxima a atingir valores entre os 40 e os 43 °C no vale do Tejo e Alentejo, no dia 2, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana”, escreve o instituto.No litoral, ao contrário do episódio de calor registado no final de maio, as temperaturas também deverão subir de forma significativa, com máximas entre 35°C e 38°C a partir de quarta-feira.Em Lisboa, as previsões do IPMA apontam para valores máximos entre os 39º C e os 40ºC desde quarta-feira (1 de julho) até ao início da semana seguinte. Setúbal atingirá os 38ºC, na quinta-feira (2 de julho) e no sábado (4).No Porto, a máxima chegará aos 37ºC na sexta-feira, 3 de julho. Braga andará entre os 40ºC e os 41ºC no próximo fim de semana, de sexta a segunda-feira (3 a 6 de julho). Coimbra deve atingir os 40ºC no domingo (5). Em Faro, os termómetros chegarão aos 36ºC também no domingo.No interior alentejano, as máximas andarão acima dos 40ºC desde o dia 1 até ao dia 7 de julho, pelo menos, o último dia que consta das previsões atuais do IPMA. As noites serão igualmente muito quentes. Depois de mínimas entre os 12°C e os 17°C no início da semana, a temperatura mínima deverá ultrapassar os 20°C no interior a partir de terça-feira e nas restantes regiões a partir de quinta-feira, deixando grande parte do país sob condições de noites tropicais. O IPMA acrescenta que a brisa marítima será pouco intensa durante a tarde, permitindo que o calor chegue a zonas do litoral onde normalmente as temperaturas são mais moderadas.Face às previsões, o instituto emitiu avisos amarelos por tempo quente para Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja a partir de segunda-feira, alargando-os a Bragança e Vila Real na terça-feira e aos restantes distritos do continente na quarta-feira. O IPMA sublinha ainda que, "de acordo com os valores previstos e a longa duração deste episódio de tempo quente, é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações dos próximos dias"..Onda de calor na Europa matou mais 1300 pessoas desde 21 de junho do que é habitual, diz OMS.Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias devido ao calor