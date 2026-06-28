Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias devido ao calor

Sete distritos do continente estão sob aviso amarelo nos próximos dias devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, informou este domingo 28 de junho,o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estarão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 9h00 de segunda-feira e as 6h00 de quarta-feira.Vila Real e Bragança estarão também sob aviso amarelo devido ao calor entre as 9h00 de terça-feira e as 6h00 de quarta.O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje, 28, no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste e possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Norte e Centro até ao fim da manhã, neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima no Algarve.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Guarda) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 23 graus (Aveiro, Porto e Braga) e os 33 (Faro). .Onda de calor extremo continua a atingir a Europa e a bater recordes de temperatura