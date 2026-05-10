Oeiras. Isaltino Morais quer que Câmara faça gestão do Centro de Saúde

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, vai propor à Ministra da Saúde a gestão do Centro de Saúde de Oeiras, anunciou no sábado, 9 de maio, a autarquia. A proposta, que já foi colocado à administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, funcionaria em regime de projeto piloto pelo período de cinco anos "para perceber se poderá aliviar as urgências hospitalares e melhorar a assistência ao utentes".De acordo com o anunciado pela autarquia, a Câmara ficaria com a responsabilidade total na gestão do Centro de Saúde de Oeiras, com o Ministério da Saúde a transferir a verba correspondente à despesa daquela unidade."A partir daí, ficará a cargo do Município a contratação de médicos, enfermeiros, auxiliares e todas as necessidades para que o Centro de Saúde funcione 24 horas por dia", diz a Câmara.Terminado o prazo de cinco anos, de acordo com a intenção da autarquia, será feita uma avaliação "para perceber se houve um alívio ou não nas urgências hospitalares do Hospital São Francisco Xavier, Egas Moniz e Amadora-Sintra".Em caso de avaliação positiva, a intenção da Câmara de Oeiras será replicar o modelo às restantes unidades.