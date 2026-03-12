Oeiras International School expande campus e quer mais 50% de alunos

Abriu portas em 2010 e distingue-se da concorrência por ser uma instituição sem fins lucrativos. A Oeiras International School (OIS) tem 460 alunos inscritos e opera, desde a inauguração, numa quinta, na zona de Barcarena, que permite aos estudantes uma educação abrangente e integrada, de relação com o exterior e com o espaço envolvente.Prepara-se para inaugurar, já em setembro, um novo Campus, para crescer em número de alunos e reforçar o ensino numa área que considera crítica: a dos alunos do ensino secundário – na comparação com o sistema português.O novo Campus da OIS vai ser dedicado exclusivamente a estes estudantes, e pretende criar um ambiente mais focado na preparação para o percurso universitário e profissional. Tal como a Quinta, tem vastas áreas exteriores e distingue-se pela abordagem sustentável – é totalmente autossuficiente em termos energéticos e vai promover o ensino no âmbito dos critérios sustentáveis.Ao Diário de Notícias, Robert Tomalin, diretor da OIS, explica que a necessidade de expansão nasce de um aumento da procura por currículos internacionais, e que já estava nos planos da instituição. Numa altura em que a oferta de escolas internacionais já cresceu, com a abertura de várias instituições nos últimos seis anos, sobretudo em Lisboa, esta expansão denuncia uma procura que já não vem apenas das famílias estrangeiras que se mudam para Portugal.No ano passado, o DN dava conta de que havia já 48 escolas internacionais no país, com outras nove a preparar-se para entrar no mercado. Só em Lisboa tinham aberto 15 instituições desde o ano letivo 2019/2020.“A procura por um currículo internacional na região da Grande Lisboa tem vindo a crescer de forma muito significativa nos últimos anos, impulsionada tanto pelo aumento de famílias internacionais a viver em Portugal, como por um interesse crescente de famílias portuguesas por percursos educativos internacionais”, nota Tomalin. “No caso da OIS, essa procura tem sido consistente e superior à capacidade atual do campus da quinta. O novo campus surge, por isso, como uma resposta planeada a essa procura, permitindo crescer de forma responsável e sustentável, preservando aquilo que caracteriza a nossa escola: excelência académica, turmas pequenas, proximidade entre alunos e professores e um forte sentido de comunidade”, explica. .Escolas internacionais a crescer. Já há 48 no país e outras nove preparadas\n.A existência de 30% de alunos portugueses na OIS ajuda a cumprir um objetivo que Tomalin considera essencial quando se fala na diferenciação da OIS: “Procuramos que tanto as famílias internacionais como as famílias portuguesas sintam que os seus filhos estão num ambiente verdadeiramente internacional, mas ao mesmo tempo profundamente conectado com o país onde estamos. A presença de alunos portugueses contribui para que essa ligação se sinta no dia a dia da escola e enriqueça a experiência multicultural de toda a comunidade”, realça.O diretor não quer revelar qual o valor total do investimento feito neste novo Campus, que a partir do ano letivo de 2026/2027 já estará a receber alunos, mas garante que foi algo feito de forma sustentada e pensada. “O projeto inclui a aquisição do edifício, bem como os trabalhos de adaptação necessários para acolher os alunos dos anos finais do ensino escolar. O desenvolvimento do novo campus tem vindo a ser preparado ao longo do último ano, com uma fase de planeamento iniciada em 2025 e com abertura em setembro de 2026”, adianta.Explica também que “o novo campus integra o Horizon Project, o plano estratégico de crescimento sustentável da escola. Sendo a Oeiras International School uma organização sem fins lucrativos, todos os investimentos são feitos de forma responsável, ética e com um propósito claro: reinvestir diretamente na qualidade da aprendizagem e nas condições oferecidas à nossa comunidade educativa”, diz.Apesar de não ter fins lucrativos, a OIS tem praticamente os mesmos valores de inscrição e propinas que as suas concorrentes diretas, que também têm uma oferta educativa a começar no pré-escolar e até ao fim do ensino obrigatório em Portugal, e com o IB Program – como a United Lisbon International School, a Park International School ou a Sharing School. Uma anuidade na OIS varia entre os 13 980 euros, para o pré-escolar, e os 22 406 euros, para os anos finais.Um facto que Tomalin explica com “a qualidade da educação” oferecida na OIS. “Sendo uma escola sem fins lucrativos, todas as receitas são reinvestidas diretamente na escola e na experiência educativa dos alunos. Isso traduz-se em professores altamente qualificados, turmas pequenas, apoio pedagógico especializado, infraestruturas de qualidade e uma oferta académica e extracurricular muito alargada”, justifica o responsável. “Permite também manter um modelo educativo centrado no aluno e uma grande diversidade de opções académicas, algo particularmente visível no IB Diploma Programme (DP)”, onde a escola oferece 47 disciplinas entre Higher e Standard Level. .Sharing Education Group investe 65 milhões e quer continuar a crescer.”Algo pouco comum e que demonstra o nosso compromisso com uma aprendizagem verdadeiramente personalizada, permitindo que cada aluno construa um percurso alinhado com os seus interesses e objetivos futuros”, reafirma ainda o diretor da instituição. “Este conjunto de fatores, modelo sem fins lucrativos, turmas pequenas, forte cultura de comunidade e uma oferta académica muito abrangente, contribui para uma experiência educativa exigente, mas ao mesmo tempo próxima e centrada no aluno e no seu desenvolvimento pessoal”, salienta.“Este compromisso com a qualidade tem sido reconhecido internacionalmente, com a OIS a ser considerada uma das 10 melhores escolas da Europa e entre as 100 melhores do mundo em rankings de escolas internacionais”, continua o diretor. Que garante, ainda, que o facto de as propinas serem usadas para reinvestir na escola, é importante para grande parte das famílias que escolhem a instituição.Para o novo campus, os objetivos são ambiciosos. Tomalin quer os alunos mais perto da realidade profissional que os espera, nos anos de ensino superior, e garante que é isso que vai diferenciar a OIS.“O novo campus foi pensado especificamente para os alunos dos Years 10 a 13, criando um ambiente que se aproxima mais de uma experiência de ensino secundário internacional e de preparação para a universidade e/ou para o mundo profissional. O objetivo é reforçar a experiência do Diploma Programme (DP), oferecendo mais autonomia aos alunos, bem como espaços dedicados a ciência, música, artes e tecnologia, num contexto que estimula o pensamento crítico, a investigação e o desenvolvimento pessoal”, explica Tomalin. “A própria localização do novo campus reflete essa fase do percurso académico. Enquanto o Quinta Campus, situado no vale em Barcarena, oferece um ambiente mais protegido e acolhedor, ideal para os alunos mais novos, o novo campus está no topo da colina, com vista aberta para o horizonte”, continua.“Essa perspetiva simboliza o momento em que os alunos começam a olhar mais claramente para o futuro, para as universidades, para o mundo e para as escolhas que irão fazer, incentivando-os a construir o seu próprio caminho, em linha com o espírito que define a OIS: Shape Your Own Trail. Ao mesmo tempo, o modelo mantém as características que definem a escola, como turmas pequenas, acompanhamento próximo dos alunos e uma forte ligação à comunidade, garantindo que, mesmo nesta fase mais independente do percurso académico, cada aluno continua a ser apoiado de forma próxima e personalizada”.Na OIS, as turmas têm entre 16 a 18 alunos nos vários anos de aprendizagem, e essa proximidade é para manter, garante o diretor, que deixa, no final da conversa com o DN, um convite: “Nada substitui conhecer a nossa escola de perto. A melhor forma de perceber o que é a OIS é visitá-la, pelo que nossas portas estão sempre abertas para quem quiser conhecer a nossa comunidade e os nossos campus. As famílias interessadas em conhecer-nos melhor são sempre bem-vindas a visitar os campus e a descobrir a nossa comunidade educativa”..Chitra Stern: "Um ponto forte de Portugal é o acolhimento de estrangeiros. Não o podemos perder"