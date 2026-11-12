OE2027: Enfermeiros fazem "magusto de protesto" em frente ao Ministério da Saúde

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai realizar, esta quarta-feira, um "magusto de protesto", em frente ao Ministério da Saúde, contra "o corte no investimento e na valorização dos enfermeiros e do SNS" no Orçamento do Estado deste ano.

Para o sindicato, a política do Governo envolve "a estratégia de asfixia financeira do Serviço Nacional de Saúde", algo que coloca "menos dinheiro para o investimento no seu reforço, incluindo para a resolução dos problemas e valorização dos enfermeiros", lê-se na convocatória do protesto.

Entre as reinvindicações, exige-se uma série de contabilizações de pontos na carreira, como no caso da contabilização de quem progrediu na "categoria de enfermeiro graduado", de quem trabalhou "em vínculo precário" ou ainda quem trabalhava numa antiga PPP, especialmente referindo-se à de Vila Franca de Xira.

Para além disso, o sindicato recusa também o que chama de "retrocessos", nomeadamente a "proposta de Acordo Coletivo de Trabalho" do Ministério da Saúde para o sector, que prevê a criação de um banco de horas para os enfermeiros e ainda qualquer "alargamento do horário de trabalho".

"O cansaço, a penosidade e o risco das nossas funções não se resolvem com mais horas de trabalho, mas com mais contratação", afirmou o sindicato, sublinhando que o SNS não retém enfermeiros com "mais perda de rendimento e agravamento da desregulação dos horários".

"Resolve-se com valorização efetiva, garantia de gozo de direitos, tempo para vida pessoal e familiar, resolução das injustiças", defende o SEP, prometendo continuar a lutar.

"O Ministério da Saúde conhece as nossas propostas e as injustiças que persistem unicamente por ausência de decisão política. Exige-se que as resolva e que não crie outras, nomeadamente, através da apresentação propostas que visam retirar direitos e aumentar a exploração", conclui.