Enfermeiros em greve manifestam-se em Lisboa contra proposta de Acordo Coletivo de Trabalho

Cerca de 100 enfermeiros estão esta sexta-feira, 17 de outubro, concentrados junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa, em protesto contra a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pelo Governo, que consideram lesiva para a classe. A mobilização insere-se na greve nacional convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que acusa o executivo de querer poupar dinheiro à custa dos profissionais de saúde.Empunhando tarjas e cartazes com as inscrições “Este ACT é um ataque” ou “Trabalhar mais e receber menos”, os profissionais de saúde gritavam palavras de ordem como “Governo escuta, os enfermeiros estão em luta” e “Valorização sim, exploração não”.Segundo o SEP, a proposta representa um “inadmissível retrocesso”, com a eliminação de direitos adquiridos, impedimentos à progressão na carreira e o fim da jornada contínua como regime regra. Durante o protesto, os profissionais vão entregar no Ministério da Saúde uma moção contra o ACT..Ministério convoca sindicatos de enfermeiros e de outros profissionais para discutir “recursos humanos” no SNS