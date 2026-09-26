Octogenário acolhido por família suspeito de coação sexual de menor

Um homem de 86 que fora acolhido em abril por uma família foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de coação sexual agravados sobre um rapaz menor de idade.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem era tratado por "tio" pelos elementos da família que o acolheu em casa em abril "em virtude da estima e consideração que por ele nutriam e pelo facto de ter sido despejado da sua anterior residência".

No início de junho, o suspeito "começou a convidar o menor para o acompanhar em saídas que fazia de carro, sendo que no decurso desses passeios o aliciava a práticas sexuais, sujeitando-o a suportar comportamentos sexuais abusivos", descreve a PJ, indicando que iniciou a investigação na sequência de uma denúncia efetuada após várias situações de assédio sexual de que o menor foi vítima.

A detenção foi efetuada pela Diretoria do Norte e o idos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.