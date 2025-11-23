Nuno Markl viu o Taskmaster e já saiu da cama

O animador de rádio Nuno Markl voltou a partilhar com os fãs o que tem feito no hospital, onde está internado na sequência de um AVC que sofreu na quinta-feira, realçando a alegria de fazer "micro-coisas"."A suprema alegria de sair da cama e de me sentar num cadeirão. E cruzar a perna! Passar por uma destas é valorizar micro-coisas que se tornam macro-alegrias", escreveu na manhã deste domingo, 23 de novembro. E partilhou uma fotografia em que surge sentado numa poltrona do quarto. . As reações não se fizeram esperar com milhares de "gostos" e centenas de comentários, alguns com piadas acerca daquilo que veste e calça, entre eles de muitas figuras públicas, como Catarina Furtado, César Mourão, Fernando Alvim, Tânia Ribas de Oliveira ou Cândido Costa. "Já estamos com pomposidade!!!!", escreveu o participante do Taskmaster, programa que Nuno Markl apresenta ao lado de Vasco Plameirim na RTP1.Ailiás, no sábado à noite, Nuno Markl assistiu à emissão deste formato numa televisão do quarto do hospital, conforme partilhou também no Instagram."Assistir ao Taskmaster num quarto de hospital não estava no meu bingo. Mas estar capaz de o ver é uma maravilha", comentou. .Nuno Markl, 54 anos, está internado no hospital São Francisco Xavier, depois de ter sifrido um AVC hemorrágico na quinta-feira, 20..Nuno Markl atualiza estado de saúde: "Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos! Isto vai" .Nuno Markl publica foto no hospital após AVC e avisa: "Não somos super-homens"