Nuno Markl atualiza estado de saúde: "Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos! Isto vai"

A partir do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, Nuno Markl atualizou este sábado, 22 de novembro, o seu estado de saúde após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na passada quinta-feira. "Bom dia! Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos! Isto vai. Devagar mas vai", escreveu o humorista e locutor de rádio nas redes sociais, onde partilhou uma nova fotografia em que o vemos na cama do hospital onde está internado.Nuno Markl, de 54 anos, aproveitou para voltar a agradecer as muitas mensagens e manifestações de apoio que tem recebido desde que se soube que tinha sofrido um AVC. "Obrigado pelo vosso amor". .Depois de ter sofrido um AVC, Markl fez saber, na sexta-feira, que estava "em óptimas mãos" no Hospital São Francisco Xavier, onde está "a recuperar aos poucos". Aproveitou a mensagem aos fãs para deixar "uma lição": "não somos super-homens", escreveu. "Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…", alertou o locutor de rádio, autor da rubrica O Homem que Mordeu o Cão, da Rádio Comercial e um dos rostos do programa Taskmaster, da RTP1 . .Nuno Markl sofre AVC e está hospitalizado no São Francisco Xavier. "Está consciente e bem disposto".Nuno Markl publica foto no hospital após AVC e avisa: "Não somos super-homens"