Nuno Markl publica foto no hospital após AVC e avisa: "Não somos super-homens"

Nuno Markl publicou na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, uma mensagem nas redes sociais acompanhada de uma fotografia no hospital onde está internado na sequência do AVC que sofreu na noite de quinta-feira."Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens", diz o animador de rádio. "Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…", alerta..Na manhã desta sexta-feira, a equipa do programa da manhã da Rádio Comercial, da qual Markl faz parte, já havia informado que este estava bem disposto e consciente. Pedro Ribeiro, diretor da rádio e um dos animadores, alertou que são necessárias 48 horas para perceber as consequências do AVC, ma garantiu que Markl estava bem e a descansar..Nuno Markl sofre AVC e está hospitalizado no São Francisco Xavier. "Está consciente e bem disposto"