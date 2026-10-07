Nova SBE cria bolsa para alunos carenciados a partir de prémio de Cavaco Silva

A Universidade Nova SBE vai criar uma bolsa de estudo anual de quatro mil euros para alunos com dificuldade económicas com origem num prémio internacional atribuído ao antigo Presidente da República Cavaco Silva há 30 anos.

Na origem desta bolsa está o Prémio Carl Bertelsmann, atribuído há 30 anos a Portugal pelo "sucesso das políticas do mercado de trabalho e de luta contra o desemprego" em “estreita ligação com os dez anos de trabalho" do então primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva.

Numa declaração à agência Lusa, Cavaco Silva manifestou "particular orgulho" pela forma como o prémio “Democracia e Desenvolvimento” tem vindo a ser aplicado ao longo dos últimos 30 anos, destacando a criação da bolsa para alunos com dificuldades económicas em sintonia com a sua "luta particular" da sua ação política em prol da melhoria da igualdade de oportunidades, através da Educação.

"Tenho um particular orgulho pela forma como este prémio 'Democracia e Desenvolvimento' tem vindo a ser aplicado pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa e com a excelente gestão do valor do prémio pela Caixa Geral de Depósitos", disse à Lusa o ex-chefe de Estado.

Segundo Cavaco Silva, "ao longos destas três décadas foram cerca de 90 os melhores alunos contemplados pelas duas faculdades". "É com grande satisfação que vejo que é um prémio que continua a olhar para o futuro, a reconhecer o mérito e a valorizar o conhecimento e a excelência", salientou.

"De salientar, no caso da Nova SBE, a criação de uma bolsa de estudo, cobrindo assim aquela que foi uma luta particular da minha ação política, o funcionamento do elevador social e a melhoria da igualdade de oportunidades, particularmente através da educação", disse ainda o antigo Presidente (2006-2016) e primeiro-ministro (1985-1995).

Com um valor de 300.000 marcos alemães, o prémio foi entregue a Aníbal Cavaco Silva numa cerimónia realizada em Gütersloh, em setembro de 1995, tendo sido acordado com a fundação que seria utilizado para criar um prémio anual para os melhores alunos da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa.

Passados 30 anos da sua criação, as duas universidades decidiram atualizar os valores iniciais. O prémio atribuído pela Faculdade de Economia da Universidade Nova ao melhor aluno da licenciatura em Economia é aumentado de 1500 euros para 2000 euros e é criada uma bolsa de estudo anual de 4000 euros destinada a apoiar alunos da licenciatura com carências económicas.

Os prémios atribuídos pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica aos melhores alunos das licenciaturas em Economia e em Administração e Gestão de Empresas são aumentados de 1500 euros para 3000 euros.