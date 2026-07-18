Sociedade

Notas dos exames começam a ser afixadas, mas problemas continuam. Processo está "comprometido", diz Fenprof

Cada escola decidiu o que fazer diante da chegada tardia das notas. Algumas ficaram abertas até mais tarde, enquanto outras esperaram a manhã de sábado. Há casos de alunos sem notas nas provas.
Alunas consultam as notas dos exames nacionais na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas
Alunas consultam as notas dos exames nacionais na Escola Secundária da Ramada, em OdivelasFoto: Gerardo Santos

"Novela mexicana" ainda "não terminou", lamenta Associação Nacional de Diretores

Filinto Lima, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), afirmou que o " sistema que está desacreditado", referindo-se ao processo de classificação das provas, que classifica de "novela mexicana".

Uma "novela" que ainda "não terminou", uma vez que continuam a ser reportados problemas, afirmou Filinto Lima em entrevista à RTP, dando como exemplo os alunos que tiveram nota "suspensa". "O ministro disse que a palavra aparece em centenas de pautas, mas eu acho que é milhares de pautas", disse.

Lembrou, ainda, que falta saber quando serão afixadas as notas dos alunos do 9.º ano. Filinto Lima disse à estação pública que irá ocorrer hoje uma reunião do Júri Nacional de Educação e que serão dadas orientações às escolas.

Na sexta-feira, as pautas foram sendo afixadas ao final de um dia, marcado pela expectativa de alunos e encarregados de educação em saber as notas dos exames. "Foi um dia em que senti ser totalmente desrespeitado pelo Júri Nacional de Educação", disse. "Queremos respeito, que nos apoiem. Sentimos que não somos apoiados", lamentou.

Líder do PS: "Se fosse primeiro-ministro, este ministro da Educação não estaria a desempenhar as funções"

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, afirmou que o partido não coloca de parte a realização de uma comissão de inquérito sobre o processo de classificação dos exames nacionais, mas sublinha que o mais importante é que o ministro da Educação explique o que está acontecer com as provas.

"O ministro tem de ser responsabilizado politicamente e o próprio primeiro-ministro também tem de assumir as suas responsabilidades", defendeu.

Questionado em Fafe sobre se Fernando Alexandre tem condições para se manter no cargo, Carneiro respondeu: "Se eu fosse primeiro-ministro, eu próprio, quando ocorreram os primeiros sinais do que estava a acontecer, teria tido responsabilidade de chamar o ministro e os secretários de Estado, sentá-los à volta de uma mesa com todos os responsáveis de todos os serviços para saber o que se estava a passar. Não foi isso que o primeiro-ministro fez. Foi para o Mundial de futebol e depois foi para um festival de música e procurou desvalorizar um assunto grave na vida das famílias".

Para Carneiro, "é o primeiro-ministro que tem de dizer se quer manter os ministros que não assumem as suas responsabilidades".

O líder do PS reforça o pedido por explicações e diz que "o ministro tem de dizer hoje aos portugueses quantos alunos é que tem as suas classificações suspensas. O ministro disse ontem que eram algumas centenas. A informação que tenho é que sáo alguns milhares"

"Se fosse primeiro-ministro, este ministro da Educação não estaria a desempenhar as funções, nem teria tomado as decisões que tomou", disse Carneiro quando foi novamente questionado se demitiria Fernando Alexandre, caso fosse chefe de Governo.

Processo está “comprometido” e funcionários não são obrigados a trabalhar, diz Fenprof

Foto: Gerardo Santos

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) disse este sábado, 18 de julho, que o processo de classificação dos exames nacionais está “inevitavelmente comprometido”, lembrando que os funcionários das escolas não são obrigados a trabalhar à noite e ao fim de semana. 

Num comunicado hoje divulgado, a organização começou por criticar as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, referindo que “constituem um caso de estudo”, visto que “aos simpáticos louvores e pedidos de desculpa aos professores pelo trabalho feito, segue-se a exigência de trabalho missionário a quem trabalha nas escolas e tem tarefas na publicação de resultados”.

Segundo a Fenprof, “nenhum trabalhador das escolas está obrigado, a não ser que seja expressamente convocado e nos termos legalmente previstos, a trabalhar à noite e ao fim de semana”.

Acusando Fernando Alexandre de “transformar um processo nacional de exames, que deveria transmitir confiança e rigor, num exemplo de improvisação, desorganização e desconfiança”, a Fenprof disse que “as notas dos exames do secundário lá acabaram por ser publicadas, apesar de haver milhares em situação ‘suspensa’”.

Assegurou, no entanto, que “tal só foi possível graças ao brio profissional, ao sentido de responsabilidade, à capacidade de sacrifício e à abnegação de milhares de classificadores, que, apesar de destratados e desrespeitados pela tutela, o conseguiram garantir”.  

De acordo com a Fenprof, “a publicação, que teve como único objetivo o cumprimento de calendário, veio confirmar os avisos e receios de muitos: havia erros graves que não garantiam a fiabilidade e a confiança do processo, e as classificações nunca deveriam ter sido publicadas naquelas condições”.

“Enorme número de notas suspensas”

Foto: Gerardo Santos

Segundo a entidade, “o enorme número de notas suspensas”, desde logo, “coloca em causa a equidade”, frustrando as “legítimas expectativas dos alunos e das suas famílias”.

Para a Fenprof, neste contexto, “esperar-se-ia de um ministro, antes de tudo, a plena e inequívoca assunção de responsabilidades e a consequente procura de soluções para o problema”, mas, Fernando Alexandre “preferiu distribuir culpas”, criticou. 

“Primeiro, os professores, acusados de resistirem à mudança. Depois, o Júri Nacional de Exames, por, alegadamente, fornecer informações erradas”, disse, apontando que foram depois culpados novamente os professores, “por não estarem disponíveis para classificar, quando, afinal, havia centenas de classificadores disponíveis, que apenas não conseguiram evitar os atrasos por não receberem os itens na plataforma”. 

Por fim, disse, “nem os diretores escaparam, tratados como se bastasse um telefonema para os responsabilizar por resolver problemas criados pela própria tutela”. 

A Fenprof apontou ainda que ficaram por explicar “os milhões de euros anunciados para resolver a falta de professores e o pagamento das horas extraordinárias”.  

Para os professores, tendo em conta que são milhares as notas suspensas, “confirma-se o que mais se temia - o processo está inevitavelmente comprometido, faltando ainda conhecer a verdadeira dimensão dos problemas e suas consequências”.

“Avançar para a segunda fase como se nada de errado tivesse ocorrido na primeira não é solução”, referiu defendendo que “situações excecionais obrigam a soluções excecionais”.

DN/Lusa

Notas afixadas, mas problemas continuam

Foto: Gerardo Santos

A manhã começou movimentada nas escolas portuguesas, com estudantes à procura das notas dos exames nacionais. Após um dia de angústia e espera, parte das classificações chegou às escolas por volta das 20:00 de sexta-feira, mas cada estabelecimento de ensino decidiu se mantinha as portas abertas até mais tarde ou se afixava as pautas apenas na manhã deste sábado, 18 de julho.

A decisão ficou também a dever-se, em parte, à indisponibilidade de profissionais para fazer horas extraordinárias durante a noite, depois de várias horas de incerteza. No Liceu Camões, em Lisboa, as pautas foram afixadas esta manhã.

D.R.

Em declarações à RTP, o diretor da escola, Ricardo Farias, explicou as razões da decisão. "A escola tem um horário de funcionamento. Não conseguimos mobilizar muitas pessoas para estarem aqui e conseguirem produzir as pautas em tempo útil e decidimos que fosse hoje de manhã", afirmou.

Em entrevista à SIC Notícias, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou que escolas tinham a obrigação de fazer chegar as notas dos exames aos alunos ainda esta sexta-feira. Na RTP esta manhã, o diretor Paulo Mota, da escola Almeida Garret, relatou que o e-mail com a informação sobre a fixação das notas às 19:30 chegou às 19:19.

Notas negativas

Além do atraso no envio das notas, há inúmeros relatos de notas com erros, que aparecem como negativas ou mesmo estudantes sem as notas. Até agora, é desconhecido o critério para que um aluno tenha a correção correta e outros não. "Houve aqui alguma imprudência quando estas notas", resumiu o diretor do Liceu Camões. O educador diz desconhecer a razão para o fenómeno.

Outra preocupação é com a ausência de notas dos alunos do nono ano. A situação causa constrangimento a algumas famílias, como aquelas que já tinham viagens marcadas. Este problema, aliás, vem sendo alertado desde o início da polémica dos exames, cercados de falhas durante todo o processo.

Foto: Gerardo Santos

Ministro admite falhas

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu que a primeira fase de exames nacionais enfrentou sérios problemas logísticos, mas assegurou que as falhas já estão identificadas para garantir que a segunda fase decorra sem sobressaltos.

Na entrevista à SIC Notícias, o governante prometeu que o processo vai "correr bem" na próxima etapa, após uma madrugada de esforço excecional por parte dos docentes e os atrasos que ocorreram esta sexta-feira na divulgação dos resultados.

"Houve muita coisa que não correu bem", reconheceu o ministro, apontando diretamente para uma falha no software relacionada com a leitura dos QR Codes.

*Notícia em permanente atualização

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