Ministro diz que escolas têm a obrigação de fazer chegar as notas dos exames aos alunos ainda esta sexta-feira

As notas dos exames nacionais chegaram ao final da tarde desta sexta-feira, 17 de julho, às escolas, mas o ministro da Educação diz que os diretores dos agrupamentos escolares têm a "obrigação" de as fazer chegar aos alunos ainda neste dia."As escolas e os diretores têm essa obrigação", afirmou Fernando Alexandre à SIC, frisando que os estabelecimentos de ensino se devem manter abertos. "Os diretores estão habituados a isso e sabem. A escola está ao serviço da sociedade. Os diretores têm essa responsabilidade também. Aliás, eu fui falando ao longo do dia com imensos diretores e todos aqueles com quem eu falei me disseram 'obviamente estamos cá para servir as famílias, para servir os alunos e ficaremos até à hora que for necessário'. Obviamente eu gostaria que fosse o mais cedo possível, mas tem de ser um pouco mais tarde. É isso que vai acontecer e eu estarei dificuldade em perceber uma escola que não faça", prosseguiu.O governante lamenta o atraso na afixação das notas, mas realça que "o fundamental é garantirmos o rigor na avaliação" e que "os prazos estão a ser cumpridos"."Obviamente preferíamos que tivéssemos lançado as notas mais cedo, aliás, bastante mais cedo, mas os requisitos que existem para garantir todo o rigor na avaliação, que é a prioridade que o Governo assumiu, eu disse isso desde o início, obviamente uma avaliação tem que cumprir todas as regras e por isso em todo o processo sempre foi identificado um problema. Foi corrigido sempre, foi essa a indicação. Não há nenhum problema que possa passar sem ser resolvido e por isso se tivemos que esperar até às 19h, 19h30 para as notas chegarem às escolas, foi o tempo que foi necessário para as equipas do Júri Nacional", acrescentou..Escolas iriam receber exames nacionais até às 19:30, com provas sem nota, mas ainda não aconteceu.Notas das provas do 9.º ano já não vão ser afixadas esta sexta-feira.Escolas estendem horário das secretarias à espera de notas dos exames nacionais