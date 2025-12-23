Natal com muito frio no sapatinho. Prevista descida das temperaturas que vão chegar a valores negativos

Já se faz sentir, mas o frio vai intensificar-se este Natal com a previsão da "descida gradual de temperatura" já a partir desta quarta-feira, véspera de Natal, conforme informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A partir de dia 24 de dezembro, esperam-se "valores de temperatura máxima inferiores a 13°C em todo o território", com a mínima, "de um modo geral", "inferior a 5°C", estando previstas temperaturas negativas no interior norte e centro do país, segundo comunicado do IPMA. Pelo menos em Bragança, Viseu e Guarda os termómetros vão descer para valores abaixo de zero.Isto porque até quinta-feira, 26 de dezembro, o estado do tempo vai ser "influenciado pela interação de um anticiclone localizado a sul do arquipélago dos Açores" e por "uma região depressionária sobre a Península Ibérica, que transporta uma massa de ar frio na sua circulação". .DGS avisa que frio aumenta risco de agravamento de doenças crónicas. Assim sendo, segundo o IPMA, "prevê-se a ocorrência de aguaceiros, que nos dias 24 e 25 serão em geral fracos e pouco frequentes, e que serão de neve acima de 1100/1300 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela no dia 24, e baixando para 800/1000 metros no final da tarde de dia 25".. Mais concretamente, para esta quarta-feira, véspera de Natal, as previsões apontam para "pequena descida de temperatura com formação de gelo ou geada em alguns locais", bem como "períodos de céu muito nublado", a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Sul", a "formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior" e a previsão de "formação de neblina ou nevoeiro matinal".Na Consoada, Guarda será o distrito mais frio em território continental com a temperatura máxima a chegar aos 7º, com 1º de mínima. Nesse dia, Lisboa terá uma temperatura máxima de 13º e a mínima deverá situar-se nos 7º. Já o Porto terá 15º de máxima e 5º de mínima. O frio vai acentuar-se na Consoada, mas as temperaturas ainda vão descer mais no dia de Natal, além de estarem previstos "períodos de céu muito nublado", assim como "aguaceiros fracos, na região Sul durante a manhã e na região Norte a partir do meio da tarde, que serão de neve acima de 800/1000 metros de altitude". Espera-se a "formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do extremo Norte" e "pequena descida da temperatura mínima", mas também "da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro".A 25 de dezembro, os termómetros deverão registar valores negativos, com -3º em Bragança e -1º na Guarda e Viseu. Já Braga e Vila Real deverão ter mínimas a rondar os 0º, segundo as previsões do IPMA. Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 7º e os 12º, e no Porto espera-se 12º de máxima e 4º de mínima. No que diz respeito aos Açores, "nos dias 24 e 25, a aproximação e passagem de uma nova superfície frontal fria com ondulações afetará o estado do tempo especialmente as ilhas dos Grupos Ocidental e Central com precipitação". Desta forma, espera-se "para o Grupo Ocidental precipitação na tarde e noite do dia 24 de dezembro". Já no "Grupo Central, prevê-se um aumento da nebulosidade no dia 24 e ocorrência de precipitação apenas a partida na madrugada do dia 25 de dezembro".Para a Consoada, espera-se que em Ponta Delgada a temperatura máxima chegue aos 17º e a mínima aos 13º, mas no dia seguinte os valores devem baixar e oscilar entre os 11º e 16º. No arquipélago da Madeira, o IPMA prevê, já a partir da tarde desta terça-feira (23), a "ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão menos prováveis no dia 25".O instituto de meteorologia indica que "a temperatura não deverá sofrer alterações significativas até dia 26, apresentando valores de temperatura máxima entre 19 e 21°C, sendo entre 7 e 9°C nas terras altas. A temperatura mínima deverá variar entre 13º e 15°C, sendo entre 3 e 5°C nas terras altas".Para a véspera de Natal, Funchal deverá ter uma máxima de 20º e uma mínima de 16º, sendo que a 25 de dezembro as temperaturas oscilam entre 15º e os 20º..Inverno começa no domingo com muito frio, chuva e neve