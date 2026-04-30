Nascimentos aumentaram em Portugal. Um terço dos bebés são de mães estrangeiras
Maria João Gala
Sociedade

Nascimentos aumentaram em Portugal. Um terço dos bebés são de mães estrangeiras

Em 2025, celebraram-se 37.714 casamentos em Portugal, mais que em 2024.
DN/Lusa
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O número de crianças nascidas em Portugal aumentou 3,7% no ano passado, para 87.764, sendo que cerca de um terço dos bebés são filhos de mães estrangeiras, anunciou esta quinta-feira, 30 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ao divulgar as estatísticas vitais da população relativas a 2025, o INE sublinhou que se agravou o saldo natural, embora a região da Grande Lisboa mantivesse um saldo positivo pelo terceiro ano consecutivo.

O número de mortes aumentou 2,9%, face a 2024, situando-se em 121.817.

“Destes, 246 óbitos foram de crianças com menos de um ano (menos oito do que em 2024)”, constataram os estatísticos.

A diminuição dos óbitos infantis e o aumento do número de nados-vivos traduziu-se na diminuição da taxa de mortalidade infantil para 2,8 óbitos por mil nados-vivos (3,0‰ em 2024), segundo a mesma fonte.

“O agravamento do saldo natural, em 2025, para -34.053 (-33.754 em 2024) foi, assim, determinado pelo aumento do número de óbitos. A Grande Lisboa foi a única região onde se registou, pelo terceiro ano consecutivo, um saldo natural positivo (+414)”, de acordo com o Destaque publicado pelo INE.

No ano passado, 66,2% do total de nascimentos foi de mães com idades entre os 20 e os 34 anos, 32,1% de mães com 35 anos ou mais e 1,8% de mães com menos de 20 anos.

“Entre 2016 e 2025, registou-se um decréscimo de 0,8 pontos percentuais na proporção de nados-vivos de mães com idades inferiores a 20 anos”, referiu o INE.

Apesar de, nos últimos três anos, a proporção de bebés de mães com 35 ou mais anos se ter mantido nos 32%, no período em análise verificou-se um aumento de 0,6 pontos percentuais na proporção de nascimentos com mães de idade superior a 35 anos.

Em 2025, celebraram-se 37.714 casamentos em Portugal, mais 1.081 do que em 2024, dos quais “36.651 entre pessoas de sexo oposto e 1.063 entre pessoas do mesmo sexo”.

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Portugal regista mais mortes em 2025, mas óbitos infantis baixaram
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